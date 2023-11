Allgemein | STAR NEWS

Nach Verhaftung: Tiffany Haddish nimmt sich selbst auf die Schippe

DE Showbiz - Tiffany Haddish (43) hat mal wieder Ärger mit der Polizei. Die Schauspielerin ('Girls Trip') soll über dem Lenkrad eines Fahrzeugs zusammengesackt aufgefunden worden sein, während der Motor noch lief.

“Was ist letzte Nacht passiert?”

‘TMZ’ berichtet, dass die Polizei von Beverly Hills am Freitagmorgen (24. November') gegen 5.45 Uhr alarmiert wurde, weil ein Auto mitten auf dem Beverly Drive angehalten hatte und eine Person schlafend auf dem Fahrersitz gesichtet wurde. Es gibt keine Fotos, aber es wird angenommen, dass der Star dann abgeführt wurde. Die Komikerin war am Abend zuvor in der Laugh Factory in West Hollywood bei einer speziellen Thanksgiving-Veranstaltung aufgetreten. Einen Tag später kehrte die Amerikanerin zurück und nahm die ganze Angelegenheit auf die leichte Schulter, wie einige aus dem Publikum berichteten. Eine Person hat den Auftritt mit dem Telefon aufgenommen und ihn ‘TMZ’ zugespielt. Als jemand von den Zuschauer*innen sie auf die angebliche Trunkenheitsfahrt ansprach, antwortete der Hollywood-Star angesichts des angeblichen schläfrigen Zustands: "Was ist letzte Nacht passiert? Ich weiß es nicht, sag du es mir."

Tiffany Haddishs Gebete wurden erhört

Tiffany Haddish kam dann aber richtig in Fahrt und scherzte:"Ich habe zu Gott gebetet, dass er mir einen Mann mit einem Job schickt, am besten in einer Uniform." Gott hatte offenbar auf Empfang geschaltet, denn ein Polizist tauchte auf. "Gott hat meine Gebete erhört", fügte sie hinzu, während die Menge applaudierte. "Weil Gott an mich glaubt." Ein Sprecher der Darstellerin hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert. Es ist nicht das erste Mal, dass sie wegen Trunkenheit verhaftet wurde. Im Januar 2022 wurde sie in Georgia auffällig, und auch hier machte sie sich später in der 'Ellen DeGeneres Show' darüber lustig. Im Englischen heißt so ein Tatbestand "DUI - Driving under Influence" (Unter Einfluss fahren). Tiffany Haddish machte dann aus der Abkürzung ihre eigene Interpretation. "Und ja, ich wurde wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt, was für Dumb Unfortunate Incidents (dumme unglückliche Vorfälle) steht."

Bild: Faye's Vision/Cover Images