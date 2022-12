Allgemein | STAR NEWS

„Tief getroffen“: Stefan Mross wusste nichts von Anna-Carinas neuem Freund

DE Deutsche Promis - Im Sommer 2020 besiegelte eine TV-Hochzeit noch ihre große Liebe: Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) gaben sich vor den Augen der Nation das Ja-Wort, Florian Silbereisen (41) war der Trauzeuge. Mehr Schlager-Romantik geht nicht.

Anna-Carina Woitschack hat einen Neuen

Doch gut zwei Jahre später haben sich der Sänger, Moderator und Trompeter und seine Frau wieder getrennt. Sowas kommt vor, doch nachdem die Sängerin nur wenige Tage nach der offiziellen Verkündung des Liebes-Aus mit einem anderen Mann gesehen wurde, werden jetzt zumindest Fragen laut, was denn zur Trennung führte. Gerüchte, Anna-Carina habe sich anderweitig verliebt, grassieren nicht erst seit gestern und heizten sich so weit auf, dass die Musikerin Anfang November noch auf Instagram schrieb: ""Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meiner Beziehung und Ehe einen anderen Mann hatte oder aktuell habe." Ihren Neuen kenne sie noch nicht lange, schob sie diese Woche bei 'Bild' hinterher. "Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut."

Stefan Mross erfuhr es aus der Zeitung

Dass sie Stefan Mross dafür eine Erklärung schuldig sei, glaubt Anna-Carina Woitschack nicht. "Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht." Doch die Boulevardzeitung hatte auch Kontakt zu ihrem Ex, und der erzählt von "einem Schock". Dass Anna-Carina wieder liiert war, habe er aus der Zeitung erfahren: "Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön daran zu knabbern. Zumal ich an dem Tag auch noch Geburtstag hatte – und mit einer Magen-Darm-Verstimmung in Ägypten darniederlag." Gleichzeitig betonte er, dass es letztlich egal sei, wann sie ihn kennengelernt habe: "Eine Trennung ist immer schlimm." Beide hätten noch immer Kontakt, und einen Rosenkrieg werde es nicht geben: "Anna ist ein wunderbarer Mensch! Mit ihr hatte ich die intensivste Zeit meines Lebens", so Stefan Mross.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images