Stefan Mross: “Es wird gefährlich, wenn man nur noch auf der Bühne steht”

DE Deutsche Promis - Stefan Mross (47) kämpft um sein sauberes Image, denn der Gute-Laune-Trompeter stand in letzter Zeit öfter in den Schlagzeilen, als ihm lieb ist. Ein Thema steht dabei oft im Mittelpunkt: der Alkohol. Hat der Schlagerstar ein Problem?

Strafbefehl kratzte am guten Ruf

Auch bei einer Auseinandersetzung, die Mross vor Gericht brachte, spielte der Alkohol eine Rolle. Am 21. Mai 2022 soll er einen Mann in einem Leipziger Hotel krankenhausreif geschlagen haben – dazu sagt der Musiker: “Der Typ fing im Hotelrestaurant an mich als 'Schlagerfuzzi' zu beschimpfen, ist mir sogar im Aufzug bis vors Hotelzimmer gefolgt. Da hab ich ihn lediglich am Hemdkragen gepackt und zu ihm gesagt: 'Lass mich jetzt in Ruhe!'. Damit habe ich menschlich gehandelt.“ Seine Reaktion habe zudem tiefere Gründe gehabt: “Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade einen Doppelmord in der Familie erlebt. Ein Stalker hat meine Cousine und Tante erschossen. Diese Gedanken kamen in dieser bedrohlichen Situation wieder hoch.“ Mross kam mit einer Geldstrafe davon, wurde nicht vorbestraft. Für ihn und auch für seinen Sender ist das Thema abgehakt: “Wir sprechen immer über alles, denn ich bin ein Mensch und habe meine Ecken und Kanten. Die ARD hatte nie Zweifel an mir.“

Stefan Mross fehlt oft der Halt

Vor allem seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschak klagte öffentlich über Stefan Mross' Trinkverhalten: “Alkohol war immer ein Thema bei mir, nicht weil ich es brauche, dann hätte ich wirklich ein Problem, sondern weil ich Phasen kenne, in denen ich über den Durst trinke“, erklärte der Star im ‘Bunte’-Interview. Sobald es an die Arbeit gehe, würde er jedoch einen kühlen Kopf brauchen – und bewahren. Dass er seit 33 Jahren so gut im Geschäft ist, hinterlässt jedoch seine Spuren: „Es gab Zeiten, in denen ich berufsbedingt keinen Ort gefunden habe, keinen Halt, um glücklich zu sein. Das wird gefährlich, wenn man nur noch auf der Bühne steht.“

Gegenüber ‘Bild’ betonte er: “Ich habe kein Alkoholproblem. Es ist richtig, dass ich viel Freizeit hatte und privat eine schwere Zeit durchgemacht habe. Privat habe ich dann auch mal etwas getrunken. Das hat jetzt aber ein Ende, da meine Arbeit wieder beginnt.“ Denn seit dem 7. Mai ist Stefan Mross allwöchentlich mit seiner Sonntagsshow mit ‘Immer wieder sonntags’ am Start.

