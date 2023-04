Allgemein | STAR NEWS

Stefan Mross: Doppel-Scheidung bringt ihn seiner neuen Liebe Eva näher

DE Deutsche Promis - Schlagerstar Stefan Mross (47) hat ein neues Kapitel in seinem bewegten Leben aufgeschlagen. Seine Scheidung von Anna-Carina Woitschack (30) läuft, und mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35), die sich ebenfalls scheiden lässt, will er ein neues Haus beziehen.

Freie Bahn für die neue Liebe

"Die Scheidungen laufen. Seit September sind wir beide im Trennungsjahr. Es wird sozusagen eine Doppel-Scheidung", erklärte Stefan im ‘Bild’-Interview und verriet: "Wir sind in mein altes Haus zusammengezogen, das ich mittlerweile aber verkauft habe. Ab 1. Juni brauchen wir eine neue Bleibe. Die soll dann etwas kuscheliger sein. Ich will einen Neuanfang. Das Kapitel ist mit meiner letzten Ehe abgeschlossen." Ob er noch einmal heiraten würde, möchte der Volksmusiker, der mittlerweile drei Ehen hinter sich hat, noch nicht sagen. Weitere Kinder scheinen laut Eva jedoch definitiv nicht in Planung: "Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe."

Beim Glühwein funkte es mit Stefan Mross

Sie verriet außerdem, wie sie sich in Stefan Mross verliebte: "Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt. Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen." Attraktiv habe sie ihn schon früher gefunden, aber keine Absichten gehegt, denn beide waren zu der Zeit noch gebunden: "Ich hatte nie die Absicht, ihn mir zu krallen. Ich hatte damals ja einen tollen Ehemann, mit dem ich später im Guten auseinandergegangen bin." Dass Eva einst eine enge Freundin von Stefans Noch-Ehefrau sein soll, wiegelte sie ab: "Anna und ich haben im gleichen Ort gewohnt und sind früher öfter mal essen mit unseren Partnern gegangen. Aber wir haben in den vergangenen Monaten gar keinen Kontakt mehr. Als ich mit Stefan zusammenkam, war zwischen uns schon lange Funkstille." Anna-Carina selbst hat mit ihrer Ehe abgeschlossen: "Es kriselte schon länger bei uns, eigentlich bereits seit einem Jahr. … es ging mir emotional und körperlich nicht gut", erklärte die Schlagersängerin gegenüber ‘Bunte’. Wie Stefan Mross und seine neue Liebe Eva ist auch sie bereit für einen Neuanfang.

