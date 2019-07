Allgemein | STAR NEWS

The Weeknd: Mit Adam Sandler gegen das Gesetz

DE Showbiz - The Weeknd (29) ist bislang primär für seine Musik bekannt. Das könnte sich bald ändern, denn er hat für den Film 'Uncut Gems' unterschrieben, der sein Spielfilmdebüt darstellen wird. Noch in diesem Jahr soll der Thriller auf dem Film Festival von Toronto zu sehen sein.

Adam Sandler ist unerbittlich

Adam Sandler (52) spielt darin einen Juwelier namens Howard Ratner, der verzweifelt auf der Suche nach neuer Beute ist. In einem Pressestatement zum Film heißt es weiter: "Als er eine ganze Reihe von hohen Wetten eingeht, die zu seinem Niedergang führen könnten, muss Howard ein großes Wagnis eingehen, eine Balance zwischen seinem Geschäft, seiner Familie und seinen immer zahlreicher werdenden Gegnern finden. In seinem Vorhaben, den großen Gewinn einzusacken, ist er unerbittlich."

Netflix macht weiter

In den USA wird der Film am ersten Weihnachtsfeiertag dieses Jahres auf Netflix zur Verfügung gestellt. Adam Sandler hatte bereits vor Jahren einen Deal mit dem Streaming-Giganten abgeschlossen, für den er unter anderem kürzlich 'Murder Mystery' abgedreht hat, der sich zu einem der erfolgreichsten Produkte im Netflix-Katalog entwickelte und von Abermillionen Menschen gestreamt wurde. In 'Uncut Gems' werden neben Adam Sandler und The Weeknd auch Idina Menzel (48) und LaKeith Stanfield (27) zu sehen sein.

