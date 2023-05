Allgemein | STAR NEWS

The Weeknd: Bald ist Schluss mit The Weeknd

DE Showbiz - The Weeknd (33) mag nicht mehr. Das heißt, er mag nicht mehr als The Weeknd unterwegs sein. Der Sänger, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, möchte sich anderen Projekten widmen.

Kapitel wird abgeschlossen

Im Interview mit 'W Magazine' machte der Star deutlich, dass für ihn Schluss ist. "Ich gehe gerade durch einen kathartischen Weg", verriet der Kanadier. "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich bereit bin, das Kapitel The Weeknd abzuschließen. Ich werde weiterhin Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will The Weeknd immer noch 'töten.' Und das werde ich auch. Irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzustreifen und wiedergeboren zu werden."

The Weeknd bringt letztes Album heraus

Fans müssen also tapfer sein, können sich aber damit trösten, dass es immerhin noch ein Album von ihrem Idol unter seinem Alter Ego The Weeknd geben wird: “Das Album, an dem ich jetzt arbeite, ist wahrscheinlich mein letztes als The Weeknd. Das ist etwas, das ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann."

Musik ist zudem nicht sein einziges Betätigungsfeld. Der Chartstürmer hat zusammen mit Reza Fahim und Sam Levinson für HBO die Serie 'The Idol' kreiert und wird sich dort als Schauspieler versuchen. "Film und Fernsehen sind ein neuer kreativer Muskel für mich", erzählte er, bevor er sich dann auf einige angebliche Produktionsverzögerungen der Serie bezog. "Ich veröffentliche meine Musik erst, wenn ich sie für großartig halte. Warum sollte es hier anders sein?" Wann das wahrscheinlich letzte Album von The Weeknd herauskommt, steht nicht nicht fest, aber man kann ihn ab dem 4. Juni bei HBO in 'The Idol' sehen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images