Bei den Nominierungen übergangen: The Weeknd nennt Grammys korrupt

DE Showbiz - Am Dienstag (24. Nvoember) erschienen die Nominierungen für die Grammys 2021. Doch einen sucht man auf den vielen Listen vergeblich: The Weeknd (30). Dabei hat der Sänger ('Blinding Lights') durchaus eine Erwähnung verdient, wie er selbst findet. Er fühlt sich von der Recording Academy, die die Nominierungen zusammenstellt, übergangen.

"Die Academy hat sich verschuldet"

Kurz nachdem die Shortlist verbreitet wurde, meldete sich der Star auf Social Media zu Wort und tat seinen Unmut kund: "Die Grammys bleiben korrupt. Ihr habt euch bei mir, meinen Fans und der Branchen-Transparenz verschuldet." Er steht nicht allein da mit seiner Verwunderung, denn auch viele Musikjournalisten und Experten sind erstaunt, The Weeknd nicht unter den vermeintlich besten Künstlern des Jahres zu finden. Derweil will Harvey Mason Jr, der der Recording Academy vorsteht, den Vorwurf der Korruption nicht auf seiner Institution sitzen lassen. Daran, dass The Weeknd keine Erwähnung finde, sei nichts korrupt.

Warum steht The Weeknd nicht auf der Liste?

Vielmehr habe der Kanadier einfach Pech gehabt, wie Mason gegenüber 'Variety' betonte. "Es kommt einfach darauf an, wer gerade in der Jury sitzt", so der Academy-Boss. "Wir schauen es uns jedes Jahr genau an und überarbeiten und verbessern den Prozess. Wir haben es dieses Jahr getan, wir haben es letztes Jahr getan, wir werden es nächstes Jahr wieder tun….Wir schauen uns überragende Leistungen an," Diejenigen, die ihre Stimme abgeben, seien samt und sonders Musik-Profis.

Darunter befänden sich auch viele Künstler und Songwriter. In der Tat sei der Prozess so gründlich, dass sich diejenigen, die auf der Shortlist landen, wirklich glücklich schätzen könnten. "Alle Platten bekommen eine faire Chance", so Mason. Einen Trost hat der Verschmähte immerhin: Für seine Fans ist The Weeknd top, auch ganz ohne Grammy.