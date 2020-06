Allgemein | STAR NEWS

The Weeknd: Die Musikindustrie muss Black Lives Matter unterstützen

DE Showbiz - The Weeknd (30) hat an seine Geschäftspartner in der Musikindustrie appelliert, es ihm gleichzutun. Der Musiker ('Blinding Lights') hat selbst eine halbe Million Dollar gespendet (das sind run 446.000 Euro), um verschiedenen Gruppierungen zu helfen, die die Bewegung Black Lives Matter unterstützen.

Worte sind nicht genug

Weltweit gehen Menschen zurzeit auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und ein Ende der Polizeigewalt zu fordern, die gerade in den USA besonders oft gegen Afroamerikaner gerichtet ist. Als am Dienstag (2. Juni) viele Menschen aus der Unterhaltungsindustrie schwarze Quadrate zum Blackout Tuesday posteten, nutzte The Weeknd die Gelegenheit, die Bosse daran zu erinnern, dass mehr bedarf als nur eines Lippenbekenntnisses auf Social Media — sie sollte Geld locker machen.

The Weeknd spricht Plattenbosse direkt an

"An meine zutiefst geehrten Partner in der Branche und die Bosse — kaum jemand profitiert mehr von schwarzer Music als die Labels und Streamingdienste", schrieb der Kanadier auf Twitter. Er fügte die Logos der Branchenriesen Universal Music Group, Sony Music, Warner Music, Apple Music und Spotify hinzu und fuhr fort: "Ich habe gestern gespendet und flehe euch an, diese Woche groß und öffentlich das gleiche zu tun. Es würde mir und der Gemeinschaft alles bedeuten, wenn ihr dabei seid." Bislang haben sich die Plattenbosse noch nicht geäußert — ob The Weeknd mit seiner öffentlichen Bitte wohl Erfolg hat?