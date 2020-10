Allgemein | STAR NEWS

‘The Supermodels’: Naomi Campbell & Co. wirken an Apple-Doku mit

DE Showbiz - Sie waren die Königinnen der Catwalks, jetzt drehen Linda Evangelista (55), Cindy Crawford (54), Christy Turlington (51) und Naomi Campbell (50) eine TV-Dokumentation für Apple TV+, die die Ära der Supermodels auferstehen lassen soll.

Naomi Campbell war eine der Big Six

Zusammen mit Kate Moss und Claudia Schiffer bildeten die vier Models The Big Six: Sie waren die Göttinnen der Modewelt, Musen der Topdesigner und gefeierte Gäste auf den exklusivsten Partys der Welt. Bevor sie auftauchten und von Medien und Designern gefeiert wurden, waren Models einfach Mädchen, die Kleider vorführten. In den Neunzigern entwickelten sie sich zu Stars und gehörten zu den Mitbegründern eines Celebrity-Kults, der bis heute anhält.

Freundschaft, Träume und Durchhaltevermögen

Linda Evangelista erzählte ihren Followern auf Instagram hocherfreut über die geplante Serie: "Endlich haben wir die Gelegenheit, unsere Geschichte mit dem brillanten Team von Imagine zu erzählen, unter der Regie von Barbara Kopple", schreibt sie. "Wir hoffen, das ist für die Zuschauer ebenso aufregend wie für uns. Ich würde mich freuen, wenn die Leute es nicht nur als Zelebrieren unserer individuellen Geschichten sehen, sondern auch die Macht von Freundschaft, Träumen und Durchhaltevermögen erkennen."

Und ihre Kollegin Christy Turlington verkündet auf Twitter: "Ich freue mich schon darauf, auf diese nie dagewesene Zeit in der Mode mit diesen unglaublichen Frauen zurückzublicken, mit denen ich erwachsen wurde."

Nicht nur Fashionistas werden sich auf 'The Supermodels' freuen.