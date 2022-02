Allgemein | STAR NEWS

“Nicht adoptiert”: Naomi Campbell stellt ihre kleine Tochter vor

DE Showbiz - Es war eine große Überraschung als Supermodel Naomi Campbell (51) im vergangenen Mai verkündete, dass sie Mutter geworden ist. Mehr Informationen gab es nicht, auch keine Fotos. Nun zeigt die stolze Mama ein bisschen mehr von ihrem Nachwuchs.

'Vogue'-Auftritt für die Tochter

Während viele Promi-Mütter die sozialen Medien nutzen, um fortwährend neue Bilder von ihren Kindern zu zeigen, wählte die Britin, wie es sich für ein Model ihrer Kategorie gehört, das Titelbild der britischen 'Vogue'. Für die Märzausgabe wurde die Laufstegschönheit von Topfotograf Steven Meisel in Szene gesetzt. Sie blickt in die Kamera, während sie ihre Kleine hält. Wer nun gehofft hätte, ein Frontalbild von Campbell Junior zu sehen, wurde enttäuscht - nur das Profil wurde erhascht. In dem dazugehörigen Interview wurde zumindest ein bisschen mehr über das Mädchen erzählt.

Naomi Campbell hat eine leibliche Tochter

Als Naomi Campbell im Mai erzählte, dass sie Mutter geworden ist, wurde mächtig spekuliert, wie sie das geschafft habe - Adoption, Leihmutter? Nun klärte sie auf: "Sie ist nicht adoptiert worden, sie ist meine Tochter. Ich kann an einer Hand abzählen, wer alles davon wusste, dass ich sie bekomme." Der Modeprofi schwebt immer noch auf Wolke Sieben. "Sie ist der größte Segen für mich, das Beste, was ich je gemacht habe." Und die gebürtige Londonerin möchte ihr großes Glück privat halten, den Namen ihres "großen Glücks" wird man erstmal nicht erfahren.

Diejenigen, die ihn wissen, halten sich mit Geschenken nicht zurück. "Dank der vielen Designer und Freunde, die ihr so schöne Sachen geschickt haben, hat sie eine nette Garderobe. Aber Himmel, Kinder wachsen schnell!", äußerte Naomi Campbell eine Weisheit, die wohl alle Eltern befällt. Allerdings braucht sie sich keine Sorgen um Nachschub zu machen - es wird Designer*innen eine Ehre sein, die Tochter von Naomi Campbell einzukleiden.

Bild: Palace Lee/INSTARimages.com