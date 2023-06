Allgemein | STAR NEWS

Model-Mama: Naomi Campbell hat ihr zweites Kind bekommen

DE Showbiz - Naomi Campbell (53) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram gab das Supermodel am Donnerstag (29. Juni) die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt – es ist ein kleiner Bruder für ihre Tochter.

Naomi Campbell ist dankbar und überglücklich

"Mein kleiner Liebling, du sollst wissen, dass du über alles geliebt wirst und vom ersten Moment von unendlicher Liebe umgeben warst, seit du zu uns gekommen bist. Ein wahres Geschenk Gottes", schrieb Naomi zu einem Bild, dass sie mit dem Neugeborenen im Arm zeigt, ihre zweijährige Tochter neben sich. "Gesegnet! Willkommen, Kleiner." Und sie ergänzte: "Es ist nie zu spät, Mutter zu werden." Wann genau ihr Sohn geborenen wurde und welchen Namen er tragen wird, verriet die stolze Mama nicht.

Berühmte Gratulant*innen

Die Glückwünsche ließen natürlich nicht lange auf sich warten, darunter von so prominenten Follower*innen wie Ashley Graham, Donatella Versace, Kelly Rowland, Cindy Crawford, Claudia Schiffer und Zoe Saldaña. Naomis erstes Kind kam im Mai 2021 zur Welt und wurde damals von seiner Mutter auf Instagram mit folgenden Worten begrüßt: "Eine wunderschöne kleine Segnung hat mich auserwählt, ihre Mutter zu sein". Und sie fuhr fort: "So geehrt, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, die lebenslange Verbindung zu beschreiben, die ich von nun an mit dir haben werde, mein Engel… Es gibt keine größere Liebe." Naomi Campbell hat bislang weder die Namen ihrer Kinder noch die Identität des Vaters verraten, aber sie erklärte 2022 gegenüber ‘Vogue’, dass es sich nicht um Adoption handelte.

Bild: Robert Smith/INSTARimages