Tanja Szewczenko wandert aus: Wohin es den Star jetzt zieht

DE Deutsche Promis - Ins Leben von Tanja Szewczenko (45) kommt so richtig Bewegung. Die Schauspielerin und ehemalige Eiskunstläuferin will mit ihrer Familie noch mal neu durchstarten und Deutschland verlassen. "Wir haben Großes vor", verkündete sie am Montag (15. Mai) auf YouTube.

Erste Kontakte geknüpft

Man wolle sich sowohl beruflich als auch privat weiterentwickeln, und dafür sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen. "Wenn wir nochmal was machen möchten, dann jetzt. Wir sind noch nicht in der Midlife-Crisis." Und wohin zieht es die Familie? Wie so viele Deutsche soll Dubai die neue Wahlheimat werden. Dort hatten Tanja und ihr Mann schon im letzten Monat geurlaubt, dabei aber wohl nicht nur Erholung gesucht und Sonne getankt — offenbar hatten die beiden die Gegend bereits intensiv sondiert, erste Kontakte geknüpft. Es gehe auch darum, wo ihre Kinder gut leben können.

Tanja Szewczenko freut sich auf turbulente Wochen

"Alle Dinge sind in die Wege geleitet und wir freuen uns total auf dieses riesige Projekt", sprudelte es aus Tanja Szewczenko heraus. Sie weiß, es kommt eine Menge Arbeit auf sie zu. "Ich freu mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Es wird bestimmt auch turbulent und chaotisch", berichtete der Star aus 'Alles was zählt."

Während der Umzug für die Fans überraschend kommt, ist Tanjas Liebe zu Dubai offensichtlich. Nach ihrem Urlaub im April hatte sie auf Instagram darüber geklagt, wie griesgrämig die Deutschen daherkämen, im Vergleich zu den Menschen am Golf. "Es ist ja auch im Moment alles hier nicht so einfach, das muss man nicht schönreden…das schlägt wahrscheinlich auch aufs Gemüt", gestand sie. Doch sich gegenseitig so mies zu behandeln, mache es ja nicht besser. Jetzt soll Dubai alles besser machen für Tanja Szewczenko.

