Tanja Szewczenko über das Miteinander in Deutschland: „Griesgrämig und schlecht gelaunt“

DE Deutsche Promis - Das Gefühl, dass im Urlaub ist alles besser ist, kennen wir alle. Da ist auch Tanja Szewczenko (45) keine Ausnahme. Die Schauspielerin ('Unter uns') ist gerade frisch aus Dubai zurück, wo sie mit ihrem Ehemann und ihren Kids acht Tage in der Sonne relaxte. Klar, dass man da so gar keine Lust auf den grauen Alltag hat. Und er scheint im Moment besonders grau.

Ein "furziges" Miteinander

"Ich war grad hier unterwegs und mir ist extrem aufgefallen, dass viele Leute total griesgrämig und schlecht gelaunt wirkten", klagte die ehemalige Eiskunstläuferin in ihrer Instagram Story. Verständnis habe sie dafür jedoch in gewisser Weise: "Es ist ja auch im Moment alles hier nicht so einfach, das muss man nicht schönreden…das schlägt wahrscheinlich auch aufs Gemüt." Dennoch sei das kein Grund, dass man auch im Miteinander "so furzig" sei. "Ich glaub, dann machen wir es hier alle nicht besser." Das sagt sich natürlich leichter, wenn man gerade eine Woche unter heißer Sonne die Seele baumeln ließ.

Tanja Szewczenkos Urlaubserinnerungen

Denn in Dubai ging es Tanja Szewczenko und ihrer Familie so richtig gut, und der Star ließ seine 289.000 Follower auf Instagram auch gern an dem Urlaubsglück teilhaben. Strand und Sonne satt…genau das richtige Mittel gegen deutschen Frust. "Die Sonnenuntergänge in Dubai waren einfach grandios!" schwärmte Tanja neben Bildern ihrer Kids auf einem Balkon mit Meerblick. "Spektakulär wurde es, als eines Abends ein Kreuzfahrtschiff aus dem nahegelegenen Hafen auslief und mit der untergehenden Sonne zu einem uns unbekannten Ziel aufbrach. Es war ein magischer wundervoller Moment, für den wir sehr dankbar sind…" Diesen Moment muss Tanja Szewczenko im griesgrämigen Deutschland wohl noch eine Weile festhalten.

