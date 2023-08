Allgemein | STAR NEWS

Ein Meilenstein bei Tanja Szewczenko: Erster Schultag für ihre Tochter in Dubai

DE Deutsche Promis - Tanja Szewczenko (46) ist mit ihrer Familie gerade nach Dubai ausgewandert. Eine große Umstellung auch für Tochter Jona (12), die nun ihren ersten Schultag am Golf hatte.

Schuluniform passte nicht

Der Teenager musste sich dabei auch an die neue Schuluniform gewöhnen, denn die trägt man in der Wüstenmetropole. Aber die weiße Bluse und der blaue Rock waren zu groß. "Die saß erst gar nicht. Haben alles bei der Schneiderin umnähen lassen", erzählte ihre Mama auf Instagram. So geschniegelt ging es dann in die neue Schule. Ein bisschen angespannt, was ja kein Wunder ist, denn wenn man niemand in der Klasse kennt, ist das nicht so einfach. Ihre Mutter war auch ein bisschen im Stress, aber das war eher den jüngeren Kindern geschuldet. Die hatten verschlafen und erlebten dann im Schlafanzug den großen Tag ihrer Schwester.

Tanja Szewczenko freut sich über gelungenen Einstand

Jona hatte einen gelungenen Einstand und gleich schon eine neue Freundin gefunden, wie sie auf Instagram erzählte. "Ein Mädchen, damit habe ich mich gleich gut verstanden. Wir sitzen auch zusammen. Die Lehrer waren auch sehr nett." Das wird ihre Eltern sicherlich freuen, denn während die zweijährigen Zwillinge Leo und Luis noch zu jung sind, um die große geografische Veränderung wirklich mitzubekommen, dürfte es für Jona, die ihre Freundinnen in Deutschland lassen musste, nicht so einfach gewesen sein. Wenn es also in der Schule schon klappt, dürfte das für Tanja Szewczenko und ihrem Mann Norman (44) eine große Erleichterung sein. So können sie weiterhin ihren Neustart in Dubai genießen und weiterhin an ihrem neuen Zuhause basteln. Tanja Szewczenko hatte bekanntlich die Nase voll von den "griesgrämigen und schlecht gelaunten Menschen" in Deutschland und wagt nun einen Neuanfang in heißeren Gefilden.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress