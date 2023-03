Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis zu schick beim Fußball? Spott und Kritik für ihr Stadion-Styling

DE Deutsche Promis - Einst war Sylvie Meis (44) dem HSV, und noch mehr ihrem damaligen Ehemann Rafael van der Vaart (40), eng verbunden. War es Nostalgie, die sie nach zehn Jahren mal wieder ins Stadion trieb? Nicht zuletzt die Einladung des Sponsors Tarifcheck lockte sie Anfang März ins Stadion des Hamburger Sportvereins, der gegen die Kicker von Nürnberg auflief – aber manche Instagrammer interessierte Sylvies Outfit wohl mehr als der Sieg des HSV.

Sylvie Meis bekommt Schelte von ihren Fans

Zugegeben, nicht jede Zuschauerin wählt ein edles Minikleid in leuchtendem Blau und schwarze Overknee-Stiefel, um ihrem Verein beim Toreschießen zuzusehen. Sylvies Follower*innen halten mal wieder nicht hinterm Berg mit ihrer Kritik: "Wer zum Teufel geht so aufgebrezelt zum Fußball?" fragt man sich da, und ein anderer Fan formuliert es noch drastischer: "Du siehst unmöglich aus. Was ist das für ein schlimmes Outfit zum Fußball? Reeperbahn wäre die passendere Location." Während sich die Instagram-Gemeinde in weiten Zügen als Stil-Polizei aufführt, bleiben immerhin einige gelassen: "Sie sieht wunderschön aus, sie fühlt sich wohl. Was wollt ihr denn alle? Kann euch doch egal sein, was sie trägt."

Frauen meckerten am meisten

Interessanterweise waren es vor allem Frauen, die sich über angemessene Kleidung im Fußballstadion solche schwerwiegenden Gedanken machten, und auch dieser Kommentar beklagte die mangelnde Solidarität unter Frauen: "Männer erkennen andere trainierte und gut aussehende Männer einfach an. Immer dieser unnötige Hass. Vor allem unter Frauen." Missgunst und Neid auf die attraktive Sylvie, die aus einem übervollen Kleiderschrank die schönsten Outfits wählen kann, spielt da vermutlich schon eine Rolle.

Aber apropos Kleiderschrank: Als Model und Moderatorin bekommt Sylvie laufend neue Kleidungsstücke, und da muss auch mal was Altes raus. Am Dienstag (7. März) verkündete die gebürtige Holländerin, dass sie mit Hilfe von Buddy & Selly, einem Online-An- und Verkauf für Designermode, wie in jedem Jahr einige ihrer Lieblingsstücke verkaufen möchte. Auf dem Foto, das sie postete, steht sie zwischen einer ansehnlichen Zahl von Kartons. Der Erlös der Verkaufsaktion geht nicht in ihre Tasche, sondern an DKMSLife, einer Organisation, die Krebspatient*innen hilft. Wie wichtig Unterstützung in dieser Zeit ist, weiß Sylvie Meis ja leider nur zu gut.

Bild: AAPimages / Timm/picture-alliance/Cover Images