Die Moderatorin war selbst erkrankt: Wie Sylvie Meis Krebspatientinnen Mut machen will

DE Deutsche Promis - Wenn jemand weiß, wie sich Krebspatientinnen fühlen, dann ist es Sylvie Meis (45). Die Moderatorin ('Love Island') erkrankte selbst vor 15 Jahren an Brustkrebs und will ihre Erfahrungen und ihre Reichweite jetzt nutzen, um Leidensgenossinen Mut zu machen und zur Seite zu stehen.

Erinnerungen an das eigene Leiden

Als Schirmherrin der Stiftung DKMS LIFE, die erkrankte Mädchen und Frauen unterstützt und ihr Selbstwertgefühl wieder stärken will, gab sie jetzt praktische Tipps und half beim Schminken. "Solche Momente erinnern mich an meine eigene Zeit, wo ich sehr unsicher war", so der Star gegenüber 'Bild'. "Ich kann nachvollziehen, dass die Frauen, die das durchmachen, jemanden brauchen, um zu sehen: 'Sie hat es auch überlebt, sie strahlt heute wieder Gesundheit aus und lächelt.'" Natürlich gibt es auch Momente, in denen die Schatten der Vergangenheit sie wieder einholen, doch Sylvie wächst immer wieder mit ihren Aufgaben: "Klar bringt so ein Tag wie heute viele Erinnerung daran, dass ich damals viel Angst hatte. Ich bin happy und dankbar, dass ich Frauen Mut machen darf.“

Sylvie Meis hatte viel Hilfe

Sylvie Meis erinnert sich gut: "Ich habe geweint, hatte Momente der Verzweiflung. Ich wollte manchmal nicht aus dem Haus gehen. Ich musste damals zu einer Aufzeichnung von 'Das Supertalent'. Das erste Mal mit Perücke. Das fiel mir sehr schwer, die Welt hatte mich noch nicht mit Perücke gesehen." Zum Glück hatte Sylvie viel Unterstützung zuhause, wie sie schon in einem früheren Interview betonte: "Mein Sohn war erst drei. Er streichelte mir oft über den kahlen Kopf. Auch mein Ex-Mann Rafael stand fest zu mir. Wir waren ja noch jung, er 26, ich 31. Beide liebten mich so, wie ich war. Das half extrem", sagte Sylvie Meis rückblickend.

