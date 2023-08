Allgemein | STAR NEWS

Bloß keine Apps! Dating-Probleme für Sylvie Meis

DE Deutsche Promis - Keine drei Jahre dauerte die Ehe von Sylvie Meis (45) und Niclas Castello (45). Der im Sommer 2020 geschlossene Bund fürs Leben endete für die Moderatorin und den Künstler Anfang dieses Jahres. Seitdem ist sie solo unterwegs und macht auch vorerst keine Anstalten, daran etwas zu ändern.

"Da weiß man beim Date dann gar nicht, wer da kommt"

Auch wenn selbst viele Promis mittlerweile auf Dating-Apps zurückgreifen, so kommt der digitale Amor für Sylvie nicht infrage, wie sie im Gespräch mit 'Bild' verriet. Zumindest noch nicht. "Vielleicht, wenn ich mit 60 Jahren immer noch Single bin, dann melde ich mich vielleicht an. Ich kenne so viele Leute, die bei Raya sind und da eine Chance bekommen." Raya wird auch gern als "Promi-Tinder" bezeichnet — hier tummeln sich die Stars auf der Suche nach Liebe, man kommt nur durch Empfehlungen und genauer Überprüfung rein, trifft dort dann Leute wie Cathy Hummels (35). Doch Sylvie Meis ist auf der Hut: "Was man nie vergessen darf: Diese Dating-Apps sind wie bei Instagram. Viele Leute bearbeiten ihre Fotos so sehr. Da weiß man beim Date dann gar nicht, wer da kommt. Vor allem: Die meisten wollen doch nichts Festes."

Haben Männer Angst vor Sylvie Meis?

Da bleibt Sylvie Meis dann doch lieber allein, gerade auch, weil es als Promi in der Kennenlern-Phase schon Probleme geben kann. "Für mich ist es nicht einfach, jemanden kennenzulernen", bekennt der TV-Star. "Ich kann mir schon vorstellen, dass Männer Hemmungen haben, mich anzusprechen, weil ich bekannter bin." Doch es gibt auch noch einen anderen Grund, vermutet Sylvie, die beim Flirten gern offensiv ist: "Viele Männer haben offensichtlich ein bisschen Angst vor selbstbewussten Frauen. Wenn ich mit einem Mann flirte, bekommt der Mann das zu 100 000 Prozent mit."

Doch in der Zwischenzeit konzentriert sich Sylvie lieber darauf, andere zu verkuppeln: In wenigen Tagen kehrt sie mit einer neuen Staffel von 'Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe' auf die Bildschirme zurück — und mit ihr ein überraschender neuer Moderator an ihrer Seite. Sylvie wird gemeinsam mit Oli P (45) moderieren, der sich im Gespräch mit RTL2 als "neugieriger und empathischer Menschen" beschrieb und kaum erwarten kann, wie sich die Kandidat*innen in Sachen Liebe auf der Insel behaupten. Vielleicht hat der Sänger ja auch noch Dating-Tipps für Sylvie Meis?

Bild: BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images