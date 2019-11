Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis: Verlobt mit 4 Karat

DE German Stars - Allzu viel Glück hatte Sylvie Meis (41) in der Liebe nicht, seit sie sich 2013 von Fußballer Rafael van der Vaart (40) getrennt hatte. Es gab immer mal wieder Romanzen, die jedoch nicht von langer Dauer waren. Diese Pechsträhne könnte nun ein Ende gefunden haben, denn die schöne Niederländerin hat sich verlobt.

Wirbelwind-Romanze

Im Juni hatte Sylvie den Künstler Niclas Castello in Venedig bei der Hochzeit ihrer Kollegin Barbara Meier (33) kennen gelernt. Dort scheint es sofort zwischen den beiden gefunkt zu haben, denn bereits wenige Wochen später, im Juli, waren erste Bilder von Sylvie und Niclas aufgetaucht. Das Paar schien sehr vertraut miteinander, beim gemeinsamen Schwimmen in St. Tropez konnten die beiden gar nicht ihre Hände voneinander lassen. Hand in Hand schlenderten sie durch die Brandung, er trug sie auf Händen durchs Wasser. Ihre Beziehung schien nur stärker geworden zu sein.

Sylvie Meis lässt es glitzern

Die beiden waren kürzlich im Urlaub in Los Angeles, und dort hat Niclas nach nur wenigen Monaten Beziehung bereits die Frage aller Fragen gestellt. Was konnte Sylvie anderes tun, als Ja zu sagen? Ihr Management hat die Verlobung gegenüber 'Bild' bestätigt. Seitdem funkelt an dem Finger der Moderatorin ein Verlobungsring mit 4 Karat, angefertigt von Michael Greene, einem Promi-Juwelier, der bereits den Verlobungsring von keiner Geringeren als Paris Hilton (38) angefertigt hatte. Der hatte allerdings 20 Karat.