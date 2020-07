Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis: Stilvoller Junggesellinnenabschied

DE German Stars - Knapper Bikini, traumhafter Schleier mit Spitze: Sylvie Meis (42) wusste sich für ihre Instagram-Erinnerungen am Wochenende sexy in Szene zu setzen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen feierte die Moderatorin ('Let's Dance') an der Ostsee ihren Abschied vom Junggesellinnendasein.

Bachelorette-Weekend am Pool

Die Girls feierten ein 'Bachelorette-Weekend', wie Sylvie in ihrer Bildunterschrift klarstellte. Dazu hatten sie sich ihr liebstes Spa-Hotel in Weissenhaus ausgesucht, und die Gang reiste stilecht in einer pinkfarbenen Stretch Limo an. Dabei floss der Champagner natürlich in Strömen. In der Luxusherberge ließ man es sich bei Wellness-Anwendungen und noch mehr Champagner natürlich so richtig gutgehen. Dennoch fand Sylvie Zeit für ein paar sexy Fotos am Pool im knappen Outfit.

Sylvia Meis musste umplanen

Eigentlich hätte die Moderatorin bereits unter der Haube sein sollen, denn ihre Hochzeit mit dem Künstler Niclas Castello (41) war bereits für den Juni geplant. Das Paar, das sich erst vor etwas über einem Jahr auf der Hochzeit von Model Barbara Meier kennenlernte, wollte sich in Italien das Ja-Wort geben. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und wie so viele mussten auch Sylvie und Niclas umplanen. Jetzt soll es im September so weit sein. Bis dahin hat sich Sylvie Meis hoffentlich von ihrem opulenten Junggesellinnenabschied erholt.