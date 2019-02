Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis: Schon bald verheiratet?

Die holländische Moderatorin Syvlie Meis (40) könnte nicht verliebter in ihren Freund Bert Willemsen (29) sein – und spricht sogar über eine Hochzeit.

Frisch verliebt

Am Valentinstag zelebrierten alle frisch oder auch schon länger verliebten Turteltauben weltweit um die Wette – so auch das deutsche Fernsehgesicht Sylvie Meis und ihr neuer Freund Bert Willemsen.

Sylvies Liebeserklärung am Valentinstag

Auf Instagram zeigten sich die beiden Verliebten wie immer in sexy Pose und teilten mit ihren unzähligen Fans und Followern einen Schnappschuss aus Miami. Dabei schauen die beiden in Richtung Zukunft und halten Händchen. Zum süßen Liebes-Foto schrieb sie "My Valentine" und fügte noch ein schmuckes Emoji-Herz hinzu.

Schon Mann und Frau?

Jetzt hat die Ex-Frau von Fußballstar Rafael van der Vaart (36) im Interview mit RTL über ihren Bert gesprochen und ein kleines Geheimnis gelüftet. Denn die Mutter eines Sohnes spielt schon mit dem Gedanken an Hochzeit – allerdings nur im Scherz. "Ich habe gesagt: 'Schatz, jetzt sind wir fast verheiratet, weil ich dich auf Instagram gepostet habe'", sagte Sylvie lachend.

Klingt nicht nach einer Eheschließung, die schon stattgefunden hat, aber nach einer, die vielleicht mal stattfinden könnte. Die Zeit wird's zeigen!

