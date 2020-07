Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis macht Hochzeitspläne: Bloß keine Langeweile!

DE German Stars - Sylvie Meis (42) brauchte in diesem Sommer vor allem eines: Geduld. Eigentlich wollte das Model schon im Juni seinen Freund, den Künstler Niclas Castello (41) heiraten. Doch dann kam die Pandemie.

Traumhochzeit im Traumland

Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben, und so freut sich Sylvie jetzt auf ihre Hochzeit im August in Florenz. "Italien ist unser Lieblingsland und schließlich auch der ultimative Klassiker, wenn es um Hochzeiten geht", freut sich Sylvie in einem Interview mit 'Gala'. "Unsere Flitterwochen werden wir auf Capri verbringen, wir fahren dann einfach gleich weiter." Ihren Namen wird sie übrigens behalten: "Ich bin Sylvie Meis und sehr stolz darauf. Als ich Sylvie van der Vaart hieß, haben mir alle geraten: 'Behalte den Namen!' Ich habe trotzdem wieder meinen Mädchennamen angenommen, auch weil ich meinen Vater stolz machen wollte."

Sylvie Meis wollte kein Mitleid

Vor ihrer Hochzeit blickt die TV-Persönlichkeit auch auf die schwerste Zeit ihres Lebens zurück: den Kampf gegen den Brustkrebs: "Das Letzte, was ich wollte, war Mitleid. Natürlich hatte und habe ich auch immer vor den Untersuchungen Angst, ich werde ja heute noch engmaschig getestet. Als junge Frau Brustkrebs zu bekommen und öffentlich zu sagen 'Ich habe Krebs, ich werde meine Haare verlieren und in eine frühe Menopause kommen' — das ist schon hart."

Daher genießt Sylvie ihr Leben jetzt umso intensiver: "Ich bin von Natur aus sehr schnell gelangweilt, daher möchte ich möglichst viele unterschiedliche Sachen machen, die mir ein aufregendes Gefühl geben." Langeweile wird bei Sylvie Meis vermutlich so schnell nicht aufkommen.