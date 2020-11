Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis: Dieses Geheimnis trug sie mit sich herum

DE German Stars - Sylvie Meis (42) hatte großen Spaß, sich für die Sendung 'The Masked Singer' als Alpaka zu tarnen. Am Dienstagabend (3. Oktober) wurde sie in der dritten Sendung der Herbst-Staffel schließlich enttarnt – das Geheimnis war gelüftet worden.

Wider der Natur

Doch bis dahin musste Sylvie einen steinigen Weg der Lügen beschreiten. Schließlich durfte niemand in ihrem Umfeld wissen, dass sie an der Sendung teilnimmt – sonst hätte die Nachricht schnell die Runde gemacht und die gebürtige Niederländerin wäre sofort erkannt worden. Doch Sylvie ist ein Mensch, der nur ungern lügt – vor allem gegenüber ihrer eigenen Familie. Gegenüber 'Bild' verriet sie nun, dass sie wider ihrer Natur ihren Sohn Damian anflunkern musste: "Das war sehr schwierig. Ich habe einige Male aus meiner Garderobe mit ihm gefacetimed. Da gab's zwar nur eine weiße Wand und ein paar Teller im Hintergrund, damit er nichts ahnt. Aber er wollte trotzdem wissen, wo ich da bin."

Sylvie Meis hatte die richtige Antwort parat

Und wie konnte Sylvie den bohrenden Fragen ihres Sohnemannes ausweichen? Die Fragen waren gar nicht so bohrend, und Damian gar nicht so neugierig, wie Sylvie befürchtet hatte – Gott sei Dank, wie sie fort fuhr: "Ich habe nur gesagt: Ich bin im TV-Studio. Er hat zum Glück dann nicht weiter gefragt – sondern nur gesagt: Das sieht aus wie im Gefängnis. Gestern Abend wollte er mit mir sprechen, da hatte ich aber schon den Alpaka-Kopf auf. Da musste ich dann klingeln lassen. Ich hoffe er verzeiht mir." Allerdings hat Sylvie Meis auch eine Grenze gezogen: Ihrem Ehemann Niclas Castello und ihrer Managerin habe sie gegenüber die Wahrheit über ihr aktuelles Engagement erzählt.