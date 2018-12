Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis: Dessous-Show endet in Tränen

Geht Sylvie Meis (40) zu hart mit ihren Kandidatinnen ins Gericht?

Das Model sucht zurzeit mit der RTL-Show 'Sylvies Dessous Models' nach neuen Gesichtern, die ihre eigene Lingerie-Linie vermarkten sollen. Doch manche fragen sich, ob Sylvie Meis den Kandidatinnen der Show etwas zu viel abverlangt. Oder abschneidet. Aber der Reihe nach. Seit über einem Jahr ist das Model im Hauptberuf Unternehmerin, stellte im September 2017 mit 'Flirty Lingerie' erstmals ihre eigene Unterwäschekollektion vor. Jetzt ist der Star auf RTL auf der Suche nach neuen Talenten, denen seine neusten Modelle gut stehen und die diese auch entsprechend präsentieren können. Am Mittwoch [28. November] wurden die aufstrebenden Models mit einer besonders schweren Aufgabe konfrontiert: Sie wurden komplett umgestylt. Schließlich eignet sich nicht jeder Typ dazu, Lingerie zu präsentieren. Dabei mussten einige buchstäblich Haare lassen, und das 'Küken' Graziella hatte damit so seine Schwierigkeiten, weinte sogar bittere Tränen. "Meine Haare sind mein Heiligtum. Ich würde sie nie abschneiden, für nichts auf der Welt", betonte eine heftig schluchzende Model-Anwärterin in der Reality-Show. Doch Sylvie Meis kannte keine Gnade, schließlich sollen die heißen Dessous nicht hinter einer dichten Mähne verschwinden: "Du hast dich hier angemeldet, um Unterwäschemodel zu werden, nicht, um dich hinter einer Gardine zu verstecken." Graziella lenkte letztlich widerwillig ein — nur um vollkommen begeistert vom neuen Styling zu sein."Ich erkenne mich gar nicht wieder, das sieht echt mega schön aus!“ Der Haarschnitt lohnte sich — Graziella kam eine Runde weiter. Sylvie Meis hatte also offenbar doch den richtigen Styling-Riecher.

© Cover Media