Sylvie Meis: Das sagt sie zu ihrer neuen Optik

Sylvie Meis’ (41) Aussehen ist ihr Kapital. Seit vielen Jahren begeistert die schöne Niederländerin Zuschauer in diversen Fernsehformaten, mit Werbung und eigenen Kreationen im Modebereich. Umso irritierter waren Fans vor ein paar Tagen, als Bilder von Sylvie während eines Basketballspiels in Hamburg auftauchten.

Bienenstich oder Botox?

Auf den Fotos wirkte ihr Gesicht aufgedunsen, hatte jegliche Konturen verloren, ihre Mimik war steif. War es eine allergische Reaktion oder hat die Moderatorin etwa etwas machen lassen? Die hatte sich dazu nicht geäußert – bis jetzt. Viel Worte verliert sie über die Spekulationen nach wie vor nicht. Stattdessen ließ sie Musik sprechen.

And why not?

Auf Instagram postete Sylvie einen kurzen Clip von sich, wie sie auf dem Bett liegt, in die Kamera lächelt und schließlich ihre Zunge herausstreckt. Am unteren Rand des Clips ist zu sehen, dass die Entertainerin gerade ‘I Don’t Give a Fucc’ von Nipsey Hussle (†33) hört, was mit "Ist mir alles sch**ßegal" übersetzt werden kann.

Spielt Sylvie Meis damit auf die Spekulationen um ihr neues Aussehen an? Gesagt hat sie dazu nichts, ihre Einstellung zu Botox und Co. war aber schon immer leger, wie aus einem alten Interview deutlich wird: "Jeder muss es für sich selbst wissen. Wir werden alle älter, wenn Leute auf diese Weise ein bisschen schöner werden können: Warum nicht?"

