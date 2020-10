Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis’ Brustkrebs-Erkrankung: Das würde sie heute anders machen

DE German Stars - Sylvie Meis (42) erhielt im Alter von nur 31 Jahren die Diagnose Krebs. Was als Knoten in der Brust begann, streute schnell in die Lymphknoten. Die Moderatorin ließ sich operieren, unterzog sich einer Chemotherapie, nimmt noch heute Medikamente. Für Frauen, die die gleiche Diagnose erhalten, hat sie einen wichtigen Tipp.

Gesundheit geht vor

Denn Sylvie wollte damals ihre Karriere nicht vernachlässigen, mit der Diagnose nicht an die Öffentlichkeit gehen. So entschied sie sich, weiterhin für das 'Supertalent' in der Jury zu sitzen, und ihre vertraglichen Verpflichtungen wahrzunehmen als wäre nichts passiert. Im Nachhinein kritisiert sich das Model gegenüber 'Bild' selbst dafür: "Es war die Hölle. Im Nachhinein empfehle ich das niemandem. Montags Chemo in Madrid, Donnerstag bis Sonntag für das 'Supertalent' – in Köln. Ich biss die Zähne zusammen. Das Halbfinale, eine Live-Show, absolvierte ich mit 41 Grad Fieber. Wie ich das geschafft habe, weiß ich bis heute nicht."

Sylvie Meis kennt ihren Körper

Sylvie hatte vor der Diagnose selbst gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Ein Stechen in der Brust beim Strecken besorgte sie. Die Unternehmerin war öfter erschöpft, fühlte dann einen Knoten in der Brust. Trotzdem nahmen einige Frauenärzte sie nicht ernst, taten ihre Sorge lediglich mit Schmerzen einer sich ankündigenden Periode ab. Sylvie Meis ist froh, dass sie sich damit nicht zufrieden gab. Sie ging zu anderen Ärzten, erhielt schließlich die verheerende Diagnose, wurde am nächsten Tag operiert: "Als ich aufwachte, saßen Rafael und meine Eltern heulend vor meinem Bett. Der Arzt meinte zu Rafael: 'Danke, dass ihre Frau so stur ist und ihren eigenen Kopf hat.' Da wusste ich, es ist ernst. Hätte ich nicht auf meine innere Stimme gehört, hätte ich das wohl nicht geschafft."