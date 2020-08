Allgemein | STAR NEWS

Süße Überraschung: Ed Sheeran wird schon bald Vater

DE Showbiz - Nahm Ed Sheeran (29) eine Auszeit von der Musik, weil er und seine Ehefrau Cherry Seaborn (28) sich Kinder wünschen? Im Winter gab der Superstar bekannt, dass er nach zweieinhalb Jahren ununterbrochenen Tourens eine Pause einlegt. Und jetzt wurde bekannt, dass seine Frau schon bald ein Baby erwartet.

Ed Sheeran und Cherry kam der Lockdown gelegen

Das junge Paar, das seit 2015 zusammen und seit 2019 verheiratet ist, wollte die Schwangerschaft nicht zu früh bekannt werden lassen. "Der Lockdown war eine perfekte Ausrede, um nicht zu viel im Freien gesehen zu werden, aber die Dinge rücken näher und die Aufregung hat zugenommen, sodass sie begonnen haben, es Freunden und Familie zu erzählen", war laut 'The Sun' aus dem Umfeld der beiden zu hören. Cherrys beste Freundinnen sollen erst am Montag (10. August) von der Schwangerschaft erfahren haben. Alle waren natürlich hocherfreut über diese gute Nachricht. Cherry soll sich bereits im letzten Trimester der Schwangerschaft befinden, ist also mindestens im siebenten Monat schwanger.

Eds Manager hatte den richtigen Riecher

Einer ist womöglich weniger überrascht – Eds Manager Stuart Camp vermutete, dass der Star seine Auszeit entsprechend nutzen würde: "Er wird nicht lange stillsitzen, er ist nicht der Urlaubstyp. Aber die Dinge könnten sich ändern, er könnte relativ bald eine junge Familie haben", sagte er zu 'The Sun'.

Untätig ist Ed Sheeran auch jetzt nicht: "Sie treffen die letzten Vorbereitungen zuhause und das Baby wird zum Ende des Sommers erwartet." Dann kann sich der Familienzuwachs auf ein perfektes Nest in Framlingham in der englischen Grafschaft Suffolk freuen, wo Ed Sheeran ein großes Anwesen besitzt, das von den Nachbarn Sheeranville getauft wurde.