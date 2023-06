Allgemein | STAR NEWS

Sturz auf der Treppe: Shirin David nach Unfall bei ‘The Voice’ im Krankenhaus

DE Deutsche Promis - Shirin David (28) wollte am Dienstag Nachmittag (13. Juni) aus Garderobe im TV-Studio in Berlin-Adlershof zur Bühne gehen, wo für die neue Staffel von ‘The Voice’ gedreht wurde, als sie ausrutschte. Nach einem dramatischen Sturz auf der Treppe blieb sie benommen liegen, wie ‘Bild’ berichtete, wurde aber umgehend von Sanitäter*innen versorgt und dann ins Krankenhaus verfrachtet. Nach dem Schreck gab es Entwarnung, aber auch ein dickes Knie.

Unfall bei Staffel 13 of ‘The Voice’

Sie sei “tapfer und kann inzwischen wieder lachen“, hieß es hinter den Kulissen, und auf Instagram beweist Rapperin Shirin ihren Sinn für Humor: “Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen geflogen?“ fragte sie augenzwinkernd zu ihrem Foto, das sie im pinkfarbenen Flauschbademantel und mit einem geschwollenen Knie zeigt. “Wir brauchen einen Namen für Miss Beule“, fordert sie in ihrer Instagram Story. Zum Glück steht ihr kleines Malheur ihren Jury-Aufgaben bei ‘The Voice’ nicht im Weg, denn dort wird sie zunächst nur im roten Drehsessel sitzen müssen.

Shirin David landete im zweiten Anlauf in der Jury

Tatsächlich hätte Shirin ihre Premiere bei ‘The Voice’ auch schon früher haben können, denn auch im Vorjahr wurde sie von ProSieben angefragt, wie sie an anderer Stelle auf Instagram verriet. "Ich wurde bereits letztes Jahr angefragt, als Coach dabei zu sein. Damals hat es jedoch aus mehreren Gründen für mich noch nicht ganz gepasst", antwortete sie auf die Frage, warum sie erst jetzt dabei ist. Über die Gründe sagte sie nichts, allerdings ist bekannt, dass Shirin wählerisch ist – auch ‘DSDS' gab sie einen Korb. Ein ‘The Voice’-Mitarbeiter verriet 'Bild’ seine Vermutung, warum die Musikerin es sich doch noch anders überlegt haben könnte: "'The Voice' macht sich nicht über Kandidaten lustig, wie es andere TV-Formate tun, so konnte der Sender Shirin zu einer Teilnahme überzeugen." Jetzt muss Shirin David es nur noch schaffen, unfallfrei durch die weiteren Dreharbeiten zu kommen.

Bild: picture alliance/dpa | Markus Scholz