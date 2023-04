Allgemein | STAR NEWS

Shirin David: Rapperin stellt Spotify-Rekord auf

DE Deutsche Promis - Shirin David (28) ist ein Multitalent. Sie war bereits Influencerin, als die meisten das Wort noch gar nicht gehört hatten, saß schon neben Poptitan Dieter Bohlen in der Jury von 'DSDS'. 2019 nutzte die Wahl-Berlinerin dann ihre millionenschwere Reichweite und veröffentlichte ihr Debüt-Album.

Zeit für neue Musik?

'Supersize' wurde zum gigantischen Erfolg, ganz besonders angekurbelt durch die Single 'Gib ihm', die an die Spitze der deutschen Charts stürmte. Auch das Album landete auf Platz 1 — Shirin war die erste deutsche Hip-Hop-Musikerin, der das gelang. Jetzt hat die Musikerin einen neuen Rekord gebrochen, denn ihr Erfolgssong wurde mittlerweile mehr als 100 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Das ist noch nie zuvor einer Rapperin aus dem deutschsprachigen Raum gelungen. Hinzu kommen noch einmal 70 Millionen Klicks auf YouTube, der Plattform, auf der Shirin vor neun Jahren ihre Karriere startete.

Shirin David in der Kritik

So viel Erfolg macht natürlich Appetit auf mehr, und das weiß auch Shirin David. Am Montag (17. April) stellte sie in ihrer Instagram Story ganz richtig fest: "Wird langsam Zeit für eine neue Single". Gibt es also bald einen Nachfolger für 'Gib ihm'? Zuletzt hatte die Musikerin auch Kritik einstecken müssen. So kam ihr neuer Vokuhila-Haarschnitt nicht bei allen Fans gut an, und auch der Mercedes-SUV, den sie sich anlässlich ihres Geburtstags mit einer pinkfarbenen Folie hatte überziehen lassen, rief ein geteiltes Echo hervor. Cathy Hummels gefiel der farblich getunte Schlitten offenbar, denn sie schrieb: "Nice" und versah ihren Kommentar mit Herzchen-Emojis. Doch nicht alle reagierten positiv. "War da nichtmal 'ich gebe mein Auto für das Klima ab'?" erinnerte sich einer ihrer 6,2 Millionen Follower. Shirin David antwortete kurz und knapp mit: "Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich."

Bild: picture alliance/dpa | Markus Scholz