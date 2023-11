Allgemein | STAR NEWS

Die Rapperin braucht ehrliches Feedback: Shirin David will nicht in Watte gepackt werden

DE Deutsche Promis - Shirin David (28) findet es gut, wenn man ihr mal die ehrliche Meinung sagt. Zumindest im Familienkreis, denn eine hält nicht mit ihren Ansichten hinter dem Berg und das ist ihre Mama. Die Rapperin ('Gib ihm') findet es gut, denn um sich weiterzuentwickeln, braucht man manchmal eine klare Ansage.

“Hier war deine Stimme nicht so stark”

"Natürlich traut sich meine Mama am ehesten mir zu sagen, was Sache ist", erzählte die Musikerin im Gespräch mit RTL und führte dann auch gleich aus, wie so ein ehrliches Feedback aussieht. "Hier war deine Stimme noch nicht so stark, hier hättest du lockerer sein müssen, hier könntest du mehr interagieren." Alle anderen würden nach ihren Auftritten immer gleich sagen, dass es toll war, aber natürlich kann man sich immer noch verbessern und da hilft Mutters Kritik. Sie ist es auch, die ihrer Tochter erzählt, dass sie eigentlich den ganzen körperlichen Optimierungen gar nicht braucht.

Mama findet Shirin David ohne Make-up am schönsten

"Ohne Make-Up, ohne Extensions, ohne lange Fingernägel, ohne mein Spray-Tan, ohne was auch immer", zählte Shirin David all die Dinge auf, die sie für ihre öffentlichen Auftritte braucht. Für ihre Mutter würde es auch ohne alles gehen. "Sie sagt immer: 'Du bist so schön, wie ich dich geschaffen habe!'"

Nun ist die Hip-Hopperin selbst der Ansicht, dass sie ohne Schminke wie der Fußballstar Erling Haaland aussieht. Dieser hat davon Wind bekommen und ihr in einem Clip für ihre Tour alles Gute gewünscht. Auf Social Media sieht man, wie Shirin David ganz aufgeregt mit dem Video umherläuft und es allen zeigt – da ist sie selbst noch ganz Fan!

