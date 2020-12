Allgemein | STAR NEWS

Still genießen: Helena Bonham Carter überrascht mit heißen Tipps für Single-Frauen

DE Showbiz - Schauspielerin Helena Bonham Carter (54, 'The Crown') macht alleinstehenden Frauen Mut: Auch als Single könne man gut durch Pandemie und Lockdowns kommen, wenn man die Stille genieße und für sinnlichen Solo-Sex nutzt.

Sexy Selbsthilfe à la Helena Bonham Carter

In der Ruhe liegt die Kraft – mit einem guten Sex Toy und mit einer Gewichtsdecke, die dem Körper das Wohlgefühl einer innigen Umarmung vermittelt, könne Single-Frauen durch die einsamen Winterwochen und traurige Weihnachtsferien helfen.

"Holt euch einen Vibrator. Und eine Gewichtsdecke für Umarmungen", riet die Schauspielerin, die in einer aktuellen Video-Kampagne der Dating-App Bumble zu sehen ist, in 'The Daily Mail'. "Außerdem solltet ihr einfach nichts tun. Wenn die Welt durchdreht, wenn man wegen etwas unter Schock steht, ist es am besten, nichts zu tun, still zu sein. Vergesst den Fortschritt. Seid einfach nur", fuhr sie fort. "Nehmt euch Tee am Nachmittag vor, keine ehrgeizigeren Pläne."

Harte Zeiten für Singles

Obwohl Helena Bonham Carter derzeit nicht allein ist, sondern diese schwierige Zeit mit ihrem Freund, dem Schriftsteller Rye Dag Holmboe (32), gemeinsam durchstehen kann, ist ihr bewusst, wie einsam sich viele Menschen fühlen. Singles aus ihrem Freundeskreis hätten es "unglaublich schwer" während der Corona-Pandemie, besonders in Zeiten des Lockdowns.

"Frauen geben sich oft selbst die Schuld, aber es ist nun einmal eine Tatsache, dass es ein unmögliches Jahr ist", sagte die Londonerin. "Aber das Unmögliche ist die Mutter der Kreativität und es gibt immer noch die Möglichkeit, Menschen online kennenzulernen."

Hoffentlich machen die tröstenden Worte von Helena Bonham Carter Singles Mut.