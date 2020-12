Allgemein | STAR NEWS

Bitte nicht für bare Münze nehmen: Helena Bonham Carter fordert Warnhinweis für ‘The Crown’

DE Showbiz - Manchmal können Filme und Serien den Zuschauer so in ihren Bann ziehen, dass man alles glaubt, was da auf dem Bildschirm flimmert, Doch genau das sollte man im Fall von 'The Crown' auf keinen Fall, sagt Helena Bonham Carter (54), die in der vierten Staffel, die derzeit auf Netflix läuft, als Schwester von Queen Elizabeth II. zu sehen ist.

Helena Bonham Carter befürwortet Warnhinweis für 'The Crown'

In Staffel vier sehen Serienfans Prinzessin Diana (gespielt von Emma Corrin) in der Ehe mit Prinz Charles (und in der gefühlskalten Königsfamilie) emotional zerbrechen, während sie miterleben muss, dass ihr Ehegatte seine große Liebe Camilla nicht aufgeben will. Dass im wahren Leben Diana nicht mehr am Leben und Prinz Charles mit Camilla glücklich verheiratet ist, machte es für manchen Zuschauer wohl nur noch schlimmer. Doch während diese Eckdaten für alle, die die Geschicke der Royals mit Interesse verfolgt haben, nichts Neues sind, hat die Art und Weise der Darstellung einige Gemüter so erhitzt, dass der Thronfolger und seine Frau sich in Angesicht eines veritablen Shitstorms gezwungen sahen, die Kommentarfunktion ihres Twitter-Accounts zu deaktivieren. Gerade jüngere Zuschauer waren offenbar weniger vertraut mit den Skandalen der Vergangenheit, als man annehmen könnte.

TV-Serien bilden die Realität nicht 1:1 ab

Während manch einer – ob mit oder ohne Insider-Wissen – zynisch bestätigt, dass die Royals nun mal so (oder schlimmer) seien, finden andere es nötig, noch einmal hervorzuheben, dass es sich bei 'The Crown' um eine auf realen Geschehnissen basierende, aber letztendlich doch fiktive Geschichte handelt. Schließlich gehe es dabei auch um den nächsten König. Der britische Kultusminister Oliver Dowden kündigte an, dass er Netflix auffordern wolle, einen entsprechenden Warnhinweis vor jeder Episode einzublenden.

Ebenso wie Lady Dianas Bruder Earl Spencer unterstützt auch Helena Bonham Carter diese Forderung. "Es ist eine Dramatisierung. Mir ist das sehr wichtig, weil wir eine moralische Verpflichtung haben zu sagen 'Hey Leute, das ist kein… Doku-Drama, wir machen hier ein Drama.' Das sind zwei unterschiedliche Dinge", sagte Helena Bonham Carter zu 'Page Six' in der 'New York Post'.