Abschied von Vivienne Westwood: Helena Bonham Carter und viele andere Promis geben der Designerin die letzte Ehre

DE Showbiz - Schauspielerin Helena Bonham Carter (56) war eine der vielen Gäste, die beim Gedenkgottesdienst in der Londoner Southwark Cathedral der verstorbenen Modeschöpferin Vivienne Westwood (†81) gedachten.

Helena Bonham Carter wäre nackt ohne die Designerin

Die Britin gehörte zu denjenigen, die auch etwas sagten und sie fand die passende Worte für die Designerin, die nicht nur mit ihren schrillen Kreationen gegen Konventionen protestierte. "Hätte es Vivienne nicht gegeben, wäre ich nackt geblieben", erzählte die Darstellerin laut 'Evening Standard'. So konnte sie aber mit einem der für die Mode-Ikone so typischen Schottenmusterlook aufwarten. Überhaupt hatte für die Gedenkfeier vor allem eine Kleiderordnung gegolten: "Im Zweifelsfall macht euch schick." Und dieses schick interpretierten die Gäste je nach Geschmack. Victoria Beckham kam in einem langen schwarzen Spitzenkleid, Kate Moss entschied sich für ein mit Blumen bedrucktes Seidenkleid. Richard E. Grant kam dagegen mit einem verschleierten Hut.

Eine Gedenkfeier voller Prominenz

Die Fotograf*innen, die sich vor der Kathedrale aufgebaut hatten, konnten jedenfalls viele bekannte Gesichter knipsen, denn die Prominenz ließ es sich nicht nehmen, der Gedenkfeier einen Besuch abzustatten. Musiker Nick Cave, der auch eine kurze Rede hielt, kam mit seiner Gattin, der Modeschöpferin Susie Cave. Sänger Bob Geldof, 'Mad Men'-Star Christina Hendricks, Rapper Stormzy, die Schauspielerinnen Elle Fanning und Vanessa Redgrave und die Designer Paul Smith und Marc Jacob liefen alle die Treppen hinauf, um die Punk-Ikone zu ehren. Westwoods Ehemann Andreas Kronthaler erklärte vor den Anwesenden: "Was sie mehr als alles andere wollte, war, die Welt zu einem besseren Ort zu machen." Vor allem wollte sie die Erde wohl auch ein bisschen bunter machen und Helena Bonham-Carter hielt sich mit ihrem roten Schottenmuster-Kleid daran.

