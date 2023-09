Allgemein | STAR NEWS

Steuerhinterziehung: Shakira wird zum zweiten Mal beschuldigt

DE Showbiz - Shakira (46) muss sich erneut mit einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung auseinandersetzen. Die spanischen Behörden werfen der kolumbianischen Sängerin ('The Hips Don’t Lie') vor, für das jahr 2018 6,7 Millionen Euro Steuern zu wenig gezahlt zu haben, wie sie am Dienstag (26. September) bekanntgaben.

Spanien möchte über 20 Millionen von Shakira

Shakira soll bei der Steuer geschummelt haben, indem sie eine Offshore-Firma in einem Steuerparadies einsetzte, hieß es in einer Erklärung der ermittelnden Behörden in Barcelona. Die Sängerin, die mittlerweile in Miami lebt, wurde an ihrem neuen Wohnort über die neue Anschuldigung informiert. Dabei muss sie sich am 20. November erst einmal für die 14,5 Millionen Euro vor Gericht verantworten, die der spanische Fiskus für die Jahre 2012 bis 2014 von ihr sehen möchte, als sie in Barcelona einen Wohnsitz hatte. Das könnte ihr bis zu acht Jahre im Gefängnis und eine heftige Strafzahlung einbringen, falls sie in den sechs Punkten der Anklage für schuldig befunden wird.

Shakira beteuert ihre Unschuld

In einem Interview, dass die Sängerin kürzlich der Zeitschrift ‘Elle’ gab, erklärte sie, dass sie "alles gezahlt habe, was ich ihnen angeblich schulde, sogar bevor sie Anzeige erhoben." Und sie gab sich optistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass ich genügend Beweise habe, um das zu belegen und dass die Gerechtigkeit am Ende siegen wird, zu meinen Gunsten." Seit ihrer Scheidung von dem spnaischen Fußball-Profi Gerard Picqué, von dem sie sich 2022 nach 11 Jahren Ehe trennte, lebt sie mit ihren zwei Kindern in Miami. Doch die Erinnerungen an Spanien werden Shakira wohl noch länger verfolgen.

