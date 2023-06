Allgemein | STAR NEWS

Shakira: Auf der Intensivstation erfuhr sie von Gerard Piqués Untreue

DE Showbiz - 11 Jahre hing der Himmel für Shakira (46) und Gerard Piqué (36) voller Geigen. Die Sängerin ('Waka Waka') und der Barcelona-Fußballer galten als Traumpaar des Showbusiness, ihr Glück wurde durch zwei Söhne perfekt.

"Es passierte alles auf einmal"

Mittlerweile sind nur noch Misstöne von den beiden zu hören. Sie ist im letzten Jahr zuhause ausgezogen und hat Barcelona verlassen, wo sie jahrelang glücklich gelebt hatten. Im Gespräch mit 'People En Espanyol' erzählte die Musikerin jetzt erstmals von dem Moment, in dem sie erfuhr, dass der Barca-Star sie betrogen hatte. Es hätte kein ungünstiger Moment sein können. "Es passierte alles auf einmal", erinnert sich die Sängerin. "Mein Zuhause ging kaputt. Ich erfuhr aus der Presse, dass ich betrogen worden war, während mein Vater auf der Intensivstation lag." Der 91-jährige William Merabak Chadid hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt.

Shakira dachte, sie würde nicht überleben

Zunächst dachte Shakira, dass sie die Tortur "nicht überleben würde". "Der Mann, den ich am meisten in meinem Leben liebte verließ mich, als ich ihn am meisten brauchte. Ich konnte nicht mit ihm sprechen oder meinen besten Freund um dringend benötigten Rat fragen." Ihr Vater habe sich derweil erholt, auch wenn es ein langer, harter Weg war. "Er überrascht uns alle mit seiner Stärke", so die Sängerin. Er habe "Covid überlebt, zwei Unfälle, eine Lungenentzündung und fünf OPs — alles im Alter von 91 Jahren." Für sie sei er "das beste Beispiel für Widerstandsfähigkeit". Davon hat Shakira sicher einiges geerbt.

Bild: John Nacion/startraksphoto.com/Cover Images