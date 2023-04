Allgemein | STAR NEWS

Stefan Mross: Erlaubnis zu moderieren

DE Deutsche Promis - Stefan Mross (47) kann aufatmen und das macht er dann auch gleich auf Social Media. Seine Sendung 'Immer wieder sonntags' bleibt seine Sendung. Wegen einer Vorbestrafung wegen Körperverletzung hatte das auf der Kippe gestanden.

"Das beste Publikum der Welt"

Aber der Haussender SWR, der laut ‘RedaktionsNetzwerk Deutschland’ (RND) im März noch ominös erklärt hatte "Wir sind mit Stefan Mross im Gespräch mit dem Ziel, den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufzuklären", hat sich jetzt entschieden, den Trompeter wieder an die Moderation zu lassen. Dieser jubelte auf Instagram: "Ihr, meine Freunde und das BESTE PUBLIKUM DER WELT, verspüre ich jeden Tag auf’s neue Gänsehaut wenn ich nur an ‘Immer wieder sonntags' mit Euch denke und ich uns etwas 'Normalität’ in dieser schwierigen Zeit in Euer Wohnzimmer und in die Arena zaubern darf." Nun geht es also am 17. Mai wieder los.

Stefan Mross platzte der Kragen

Es ist also noch einmal gut gegangen, trotz Vorbestrafung. Die hat sich der Moderator eingehandelt, als er im Mai 2021 mit einem jungen Mann aneinander geriet. Dieser hatte ihn immer wieder provoziert und da sei ihm der Geduldsfaden gerissen und er habe ihn am Hemdkragen gepackt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas mache, ist gleich null. Aber der Typ ging mir gehörig auf die Nerven“, erklärte Stefan Mross gegenüber der 'Bild'. "Mit mir sind einfach die Pferde durchgegangen. Darauf bin ich nicht stolz."

Er bekam wegen Körperverletzung und versuchten Nötigung einen rechtskräftigen Strafbefehl. Es kam nicht zur Gerichtsverhandlung, da der Volksmusikstar die Öffentlichkeit scheute und keinen Einspruch einlegte. So ist er nun vorbestraft, aber Stefan Mross scheint die Verantwortlichen davon überzeugt zu haben, dass es eine einmalige Sache war und er sich nun ganz auf seine Volksmusik-Karriere konzentriert.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images