Allgemein | STAR NEWS

Starkes Frauenpower-Foto: Lena Meyer-Landrut sorgt für gespaltene Meinungen

DE German Stars - Auch mit ihrem neuen Foto auf Instagram sorgte Popstar Lena Meyer-Landrut (28, 'Satellite') mal wieder für gespaltene Reaktionen unter den Anhängern. Das sinnliche Foto zeigt die Sängerin gemeinsam mit der Schauspielerin Emilia Schüle (26), die sich von hinten an Lena schmiegt. Emilias Hand ruht sanft auf Lenas Schulter. Beide Damen haben die Augen geschlossen und sind offensichtlich nackt - zumindest sieht man ihre entblößten Schultern und Dekolletés.

Ein starkes Bild

Die Intention des Fotos erklärt Lena in dem Begleitkommentar: "Das Bild steht für mich für Frauenpower - sich wohl zu fühlen in seiner Haut. Egal wo du herkommst, wen du liebst, wie du liebst, was dich glücklich macht, wie du aussiehst, wieviel du wiegst, an was du glaubst, wie du tanzt, wie laut du lachst oder wie leise du denkst. Du bist du und das ist perfekt."

Viele Fans waren begeistert und feierten das Body-Positivity-Statement der Sängerin. Kommentare wie "True Words" und "Wunderschönes Bild und noch schönere Worte" waren dort zu lesen.

Lena Meyer-Landrut wird kritisiert

Allerdings stieß das Foto auch auf Kritik und so bemängelten einige Anhänger: "Von Frauenpower verstehe ich was anderes als solche Bilder dafür zur Schau zu stellen. Sorry Lena." Ein weiterer Follower konnte nicht verstehen, dass ausgerechnet zwei nackte Frauen für Frauenpower stehen müssen.

Doch die negativen Worte dürften Lena Meyer-Landrut wohl kaum tangieren: Dass es immer einige Follower gibt, die ihre Posts kritisieren, ist die Sängerin längst gewohnt.