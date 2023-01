Allgemein | STAR NEWS

Star trifft Star: Jennifer Lawrences größtes Idol

DE Showbiz - Dass Jennifer Lawrence (32) einer der größten Stars der Gegenwart ist, wird wohl kaum jemand bestreiten. Die Schauspielerin sorgt mit Filmen wie 'Die Tribute von Panem' weltweit für volle Kinos, doch jetzt hat sie verraten, dass auch sie Idole hat, die ihr die Sprache verschlagen.

"Als hätte ich einen Wettbewerb im Radio gewonnen"

In einem Interview für die 'Best Performances'-Reihe des Magazins 'W' erzählte die Hollywoodschönheit, wie sie am Set ihres Films 'Don't Look Up' auf Ariana Grande (29) traf. Die Sängerin ('7 Rings') hatte eine Gastrolle in der Katastrophen-Comedy, und Jennifer konnte ihr Glück kaum fassen. "Ich wurde gemeinsam mit ihr fotografiert und sehe darauf echt voll so aus, als hätte ich gerade einen Wettbewerb im Radio gewonnen", erinnerte sie sich an den großen Moment. Immerhin konnte sie sich noch einigermaßen beherrschen, doch es gibt einen Star, bei dem sie komplett ausflippen würde.

Jennifer Lawrence schwärmt für Sängerinnen

Jennifer Lawrence weiß nicht, was sie tun würde, wenn sie jemals auf Sängerin Jessica Simpson (42) treffen würde. "Das würde mich total umhauen." Immerhin hat Jessica ihrem berühmten Fan schon mal eine Riesenfreude bereitet: "Sie hat mir mal zum Geburtstag ein Video aufgenommen." Jennifer scheint ein Faible für Sängerinnen zu haben, denn sie berichtete, dass sie früher ihr ganzes Zimmer neben Hundebildern mit Postern von Avril Lavigne (38) vollgehängt hätte. Zudem verriet sie, dass ihr Lieblingsfilm 'Vater der Braut' sei — dabei würde sie immer weinen. Generell könne sie aber keine Filme mehr schauen, in denen Kindern oder Tieren Leid zugefügt werde. "Das ist zu traurig für mich", so Jennifer Lawrence.

Bild: JOHN EDDY/INSTARimages.com