Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence: Darum hätte sie ihre Hochzeit fast abgesagt

DE Showbiz - Seit 2019 ist Jennifer Lawrence (32) mit Cooke Maroney (38) verheiratet. Doch fast wäre es nicht dazu gekommen. Das verriet die Schauspielerin ('Die Tribute von Panem') jetzt in einem Interview mit der 'New York Times'.

"Ich weiß nicht wohin mit mir"

Schuld seien ihre Bindungsängste gewesen, so der Superstar, der seit Februar auch Mutter eines kleinen Jungen Cy ist. "Wenn man sich selbst nicht vollständig kennt, weiß man manchmal nicht wohin mit sich", so die Hollywood-Schönheit. "Und dann habe ich meinen Mann getroffen, und er sagte: 'Komm hierher.' Ich dachte: 'Das fühlt sich schon richtig an, aber was ist, wenn es das nicht ist?'" Es seien diese Ängste gewesen, so Jennifer weiter, die ihr jetzt halfen, sich in ihre Filmfigur Lynsey in ihrem neuen Film 'Causeway' hineinzuversetzen. In dem Film spielt sie eine kriegsversehrte US-Veteranin, die sich nach ihrer Verletzung während eines Einsatzes in Afghanistan wieder an ihr Leben in der Heimat gewöhnen muss.

Jennifer Lawrence bereut nichts

Heutzutage ist Jennifer Lawrence froh, dass sie ihren Ängsten nicht nachgegeben und sich auf ihren Ehemann eingelassen hat. Sie habe sich während der Dreharbeiten an ihre Bindungsängste erinnert und sich gefreut, dass sie Cooke in ihr Leben ließ. "Ich kam zurück und wenn ich zuhause mit meinem Mann bin und wir unsere Familie haben, bin ich so glücklich, dass ich geblieben bin. Ich bin so glücklich, dass ich nicht ausflippte, die Hochzeit absagte, davonlief und sagte: 'Ihr haltet mich nicht fest!'" 'Causeway' mit Jennifer Lawrence läuft ab Freitag (4. November) auf Apple TV+.

Bild: John Nacion/startraksphoto.com/Cover Images