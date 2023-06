Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence erinnert sich: Bei ‘Twilight’-Vorsprechen prompt rausgeflogen

DE Showbiz - Jennifer Lawrence (32) blickte zurück auf ihren Versuch, eine Hauptrolle im Filmhit ‘Twilight’ zu ergattern, der krachend scheiterte. “Ich bekam nicht einmal einen Rückruf“, erinnerte sie sich, als sie beim ‘The Rewatchables’-Podcast zu Gast war.

‘Die Tribute von Panem’ statt ‘Twilight’

“Aber mein Leben wäre total anders gewesen. Ich bekam dann ‘Hunger Games’ ('Die Tribute von Panem') ein Jahr später, glaube ich. Es war vermutlich nach ‘Winter’s Bone'.“ Dabei hätte sie die Rolle in ‘Hunger Games’ “beinahe nicht angenommen“, weil sie sich wegen des riesigen Erfolgs der 'Twilight’-Filme Gedanken machte.

Jennifer Lawrence haderte mit dem Ruhm

“Als ich versuchte, mit anderen über die anstehende Entscheidung zu reden, nachdem mir die Rolle angeboten wurde, sagte ich immer wieder ‘Ich weiß es nicht’. Es war so schwer, es Leuten zu erklären, denn sie verstanden diesen Grad von Ruhm nicht“, erläuterte Jennifer Lawrence. So berühmt zu werden “war nie etwas, was ich im Sinn hatte“, und eine Hauptrolle in ‘Twilight’ hätte sie unglücklich gemacht, weiß sie heute. Stattdessen bekam Kristen Stewart die Rolle und die Vampirstreifen machten neben ihr auch Robert Pattinson und Taylor Lautner über Nacht berühmt. Das Franchise spielte weltweit rund 30 Milliarden Euro ein. Aber Jennifer Lawrence ärgert sich nicht über die verpasste Chance, getreu dem Motto ihres aktuellen Films ‘No Hard Feelings’, der am 22. Juni in Deutschland anlief.

Bild: Marion Curtis/StarPix for Sony Pictures/startraksphoto.com