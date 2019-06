Allgemein | STAR NEWS

Sophie Turner: Wird der ‘Game of Thrones’-Star zu Boy George?

Biopics über Musiker sind zurzeit angesagt, und so gibt es bereits Pläne, das Leben von George O'Dowd, besser bekannt als Boy George (58), zu verfilmen. Der ehemalige Culture-Club-Sänger weiß auch schon ganz genau, wer ihn spielen soll.

Warum nicht eine Frau?

Der Star ist überzeugt, dass für die Rolle niemand anderes infrage kommt als Sophie Turner (23), die als Sansa Stark in 'Game of Thrones' zum Weltstar wurde.

In der australischen Radiosendung 'Fitzy and Wippa' erzählt der Sänger, dass bereits mehrere Vorschläge gemacht wurden, wer denn in seine Rolle als junger, aufstrebender Popstar schlüpfen sollte.

"Die interessanteste Idee ist Sophie Turner. Nun werden Leute sagen, sie kann dich nicht spielen, sie ist eine Frau. Aber als ich 17 war, wäre ich liebend gern wie sie gewesen."

Sophie Turner ist sofort dabei

Und in der Tat: Warum ist uns die Ähnlichkeit von Sophie Turner und dem jungen Boy George noch nicht aufgefallen? Es wäre in der Tat eine perfekte Besetzung.

Besonders weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen für ein Biopic über den Musiker allerdings noch nicht. Sacha Gervasi (53), dessen letztes Werk der TV-Film 'My Dinner With Hervé' war, soll angeblich Regie führen und an einem Drehbuch arbeiten.

Doch was sagt die Wunschkandidatin? "Ich bin SO dabei", twitterte Sophie Turner an Boy George gerichtet.

