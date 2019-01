Allgemein | STAR NEWS

Sophie Turner: “Ich habe das Ende von ‘Game of Thrones’ verraten”

Glück hat, wer mit Sophie Turner (22) befreundet ist.

Denn während der Rest der Welt kaum erwarten kann, dass es endlich April wird und wir erfahren, wie es mit 'Game of Thrones' weitergeht, haben die Freunde der Schauspielerin ('X-Men: Apocalypse') bereits Wissen aus erster Hand. Sophie Turner hat ihnen nämlich schon verraten, was in der achten und letzten Staffel noch alles auf sie zukommt. "Ich habe das Ende schon einigen Leuten verraten. Ich bin nicht sonderlich gut darin, Geheimnisse zu behalten", gestand die Britin in einem Interview mit dem Magazin 'W'. Das ist wohl eine Untertreibung, doch ihr sorgloser Umgang mit dem ihr Anvertrauten hat auch Folgen: "Leute erzählen mir mittlerweile nichts mehr, weil ich einfach nichts für mich behalten kann." Der Star dürfte erleichtert sein, dass die Dreharbeiten jetzt abgeschlossen sind, denn es war nicht immer einfach am Set. Als Sansa Stark wächst Sophie Turner in der Kultserie vom unschuldigen Teenie zur entschlossenen Herrin von Winterfell heran, und das verlangte ihr so einiges ab. "Ab Staffel fünf sollte ich mein Haar nicht mehr waschen, das war richtig eklig", erinnert sich die Schauspielerin an die harten Zeiten. Betrunken will Sophie Turner übrigens nicht gewesen sein, als sie den einem Staatsgeheimnis gleichkommenden Plot ausplauderte — sie hatte es sich ganz genau überlegt und nur solche Freunde ausgewählt, denen sie beim Wahren eines Geheimnisses voll und ganz vertrauen kann. Also Freunde, die offenbar nicht so sind wie sie!

