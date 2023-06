Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thiel über ihre Trennung: „Unterschiedliche Vorstellung von der Zukunft“

DE Deutsche Promis - Sophia Thiel (28) ist solo. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Fitness-Influencerin und ihr Freund Raphael sich getrennt haben. Jetzt sprach sie erstmals über die Gründe der Trennung. Auf Instagram hatte sie zuvor erklärt: "Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft und uns leider auseinander entwickelt."

Was ist wichtig im Leben?

'Bild' gegenüber ging Sophia jetzt weiter ins Detail. Während das Liebes-Aus für viele überraschend kam, hatte es sich für das Paar wohl schon länger angebahnt: "So eine Trennung kommt ja nicht von heute auf morgen, das schleicht sich langsam ein." Dabei habe man viel "Zeit und Geduld und Nerven" investiert. Streit sei hingegen normal, man könne sich ja trotzdem gemeinsam weiterentwickeln. "Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen über das hatten, was uns im Leben wichtig ist", bekräftigte Sophia ihr ursprüngliches Instagram-Statement. Beide hätten sich in der Zukunft an ganz anderen Orten gesehen.

Sophia Thiel möchte nach Hause kommen

"Ich sehe mich da eher auf dem Land, in der Natur, mit etwas Ruhe – und wenn ich Glück habe mit einer eigenen Familie", fuhr Sophia Thiel fort. Ihren Partner hingegen zieht es ins Ausland. "Das war für mich immer schon sehr schwierig. Ich reise ja jederzeit gerne überall hin. Aber ich möchte irgendwann auch immer wieder zurück nach Hause kommen. Ich bin einfach ein sehr familienverbundener Mensch, das ist mir sehr wichtig." Und so habe man sich dann für eine Trennung entschieden.

Wie so oft ging es auf Social Media anschließend rund, und auch zur Trennung hatten Trolle wieder einmal massenhaft ungebetene Meinungsäußerungen anzubieten. Kommentare, die auch der Influencerin nahe gehen — und das hat Folgen. "Konnte die ganze Nacht nicht schlafen…Momentan kann ich in der Phase mit manchen Kommentaren nicht so gut umgehen", schrieb Sophia Thiel in ihrer Instagram Story.

