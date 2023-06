Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thiel: Nach Trennung wieder solo unterwegs

DE Deutsche Promis - Sophia Thiel (28) ist nicht mehr mit Raphael Birchner zusammen. Das Paar, das vor über drei Jahren zusammenkam, hat sich getrennt, wie die Influencerin in dem Podcast '4 Brüste für ein Halleluja' offenbarte.

"Es ist eine Achterbahn"

Einfach sei es nicht gewesen, die Beziehung zu beenden. "Es ist eine Achterbahn. Man weiß, was man nicht mehr haben möchte, was nicht mehr harmonisch läuft, was nicht mehr funktioniert. Dann spült der Kopf gemeinerweise auch die ganzen schönen Momente rein, bei denen man wieder zweifelt, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat", beschrieb die Münchnerin ihre Gefühle. Die Trennung kam für sie also nicht plötzlich und es gab auch keinen bestimmten Anlass für das Liebesaus: "Es war ein längerer Prozess, der sich angebahnt hat. Es gab keine Situation X, die alles zerstört hat."

Sophia Thiel lenkt sich mit Sport ab

Um die Trennung besser zu verkraften, stürzt sie sich ins Fitnessstudio, weiß aber auch, dass sie hier aufpassen muss, nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Die Fitness-Expertin spricht offen über ihre Essstörungen und wie sie sich Appetit abtrainiert hat, um dann aber haltlos alles zu essen, was sie in die Finger bekam. Essen war kaum Genuss und sie kämpfte darum, diesen Genuss wieder für sich zu entdecken. "Ich muss mit meiner Ernährung aufpassen, es rutscht gerade wieder in Funktionalität", befand sie im Podcast, den sie gemeinsam mit Paula Lambert macht.

'4 Brüste für ein Halleluja' sei auch genau der Ort, wo sie über ihren mentalen Zustand sprechen möchte, um anderen zu helfen. "Ich finde, keine andere Plattform gibt einem so den Raum, sich komplett ehrlich auszudrücken. Ich fand es total schön, dass ich einen neuen Safe Space bekommen habe und kein Blatt vor dem Mund nehmen muss", beschrieb Sophia Thiel bei einem Panel in Berlin laut 'watson.de', warum gerade dieses Medium so gut sei.

Bild: Sven Hoppe/picture-alliance/Cover Images