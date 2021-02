Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thiel: Mentale Gesundheit steht jetzt an erster Stelle

DE Deutsche Promis - Sophia Thiel (25) hatte jahrelang Fans auf Instagram, im Fernsehen und auf YouTube begeistert. Doch dann wurde es im Mai 2019 plötzlich zappenduster, als Sophia sich abmeldete, um sich Zeit für sich zu nehmen. Was genau dahinterstand, war bislang unklar. In einem YouTube-Video erklärte sie dann kürzlich, dass sie an ihre Grenze gekommen war und die Reißleine habe ziehen müssen.

Sophia Thiel musste zu sich selbst finden

Ihre Fans wollten da noch mehr wissen, und Sophia entschied sich, einen Instagram-Livestream zu veranstalten, in dem sie ihren Followern Rede und Antwort steht. In diesem Stream zeigte sich Sophia zwar verletzlich, aber auch glücklich, stand ehrlich zu ihren Gefühlen und der harten Zeit, die sie durchgemacht hat. Lange Zeit dachte sie, so erklärte Sophia, nur unter Extrembedingungen funktionieren zu können. Das habe sie letzten Endes kaputt gemacht. Sie habe nicht auf sich geachtet, nicht genug auf ihren Körper gehört: "Ich möchte das nicht verteufeln. Aber ich hab gemerkt, dass ich davon komplett eingenommen worden bin. Und dann dämmerte es mir: Okay, ich hab Schwierigkeiten, mich ohne die App zu ernähren." Sophia Thiel merkte, dass sie etwas unternehmen musste, dass sie zu sich finden und sich selbst den Druck nehmen musste.

Neue Prioritäten

Nun möchte sie mehr von den Dingen tun, die ihr Freude bereiten. Sie möchte auch mal fünf gerade sein lassen: "Meine mentale Gesundheit steht jetzt an erster Stelle." Ein perfektes Sixpack sei nicht mehr entscheidend, auch wenn Sophia Thiel natürlich weiterhin Sport treibt, jetzt auch gerne Yoga praktiziert. Die Social-Media-Pause sei eine krasse Erfahrung gewesen. Nun sei sie glücklich, wieder zurück zu sein – und nicht aus finanziellen Gründen, wie sie klarstellte. Ein Umdenken habe bei ihr stattgefunden, auch weil sie sich gerne als Vorbild sehen wolle. Ständig Kalorien zu zählen sei eher schädlich, wie Sophia zu bedenken gab: "Was, wenn ich Kinder hab? Dürfen die alles essen, was sie wollen, aber die Mama nicht? Kinder schauen sich alles ab, was die Eltern machen."