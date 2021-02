Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thiel: Das steckte hinter ihrer Auszeit

DE Deutsche Promis - 1,2 Millionen Follower hat Sophia Thiel (25) auf Instagram, auf YouTube sind es knapp eine Million. Das ist beindruckend, wenn man bedenkt, dass sich die Influencerin, die ihre Fans vor allem mit Fitnesstipps begeisterte, für zwei ganze Jahre nicht auf Social Media zu Wort meldete. Doch jetzt hat die Sportskanone ihr Schweigen in einem Video gebrochen.

"Ganz krasse Taubheit"

Am Sonntag (14. Februar) schrieb Sophia auf Instagram: "Hallöchen zusammen, ich bin’s! Vor fast 2 Jahren bin ich untergetaucht. Doch nun melde ich mich wieder zurück. Auf meinem YouTube Kanal erfahrt ihr jetzt die Wahrheit und Hintergründe zu meiner Auszeit." Dort erfahren Fans von einer schmerzlichen Zeit, die die Influencerin durchgemacht hat. "Ich habe die Kontrolle über mich verloren", so die Sportlerin. Einen Tag vor der wichtigen Sportmesse FIBO in Köln sei sie im April 2019 in ein schwarzes Loch gefallen. Sie habe ihren Auftritt bei der FIBO absagen müssen: "Es hat sich angefühlt wie eine ganz krasse Taubheit in mir drin, als hätte ich mich aufgelöst." Sophia flog anschließend nach Los Angeles, doch die erhoffte Besserung blieb aus: "In L.A. ging es mir noch schlimmer als in Deutschland. Für mich persönlich war es die dunkelste Zeit."

Sophia Thiel hatte keine Auszeit geplant

Ursprünglich hatte Sophia Thiel nicht geplant, so lange von der Bildfläche zu verschwinden, doch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wollte sich der passende Moment für ein Comeback einfach nicht einstellen. Lange Zeit hatte die Bodybuilderin das Gefühl, einfach nicht zu ihrem gewohnten Körper zurückzufinden - sie habe in der Zeit sogar Tomaten abgewogen, stets nur Negatives im Spiegel gesehen: "Ich kann nicht zurückkommen, wenn ich nicht so und so aussehe."

Im Sommer 2020 kam dann langsam die Wende, und sie habe wieder zu sich selbst gefunden, so Sophia weiter: "Es steht nicht immer mein Körperfettanteil und mein Gewicht im Vordergrund oder meine Rolle auf Social Media." Sogar einen besondern Menschen gebe es jetzt in ihrem Leben. Was detailliert in ihr vorgegangen sei, werde sie noch erklären. Ihre Fans sind auf jeden Fall begeistert, wieder von Sophia Thiel zu hören - willkommen zurück!