Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thiel: Darum macht sie sich rar

Sie gehört zu Deutschlands bekanntesten und auch beliebtesten Fitness-Influencern: Sophia Thiel (24). Mit ihrem YouTube-Video „Mein Weg in ein neues Leben“ erreichte sie mehr als fünf Millionen Zuschauer. Auf Instagram folgen ihr 1,3 Millionen Menschen. Doch seit ein paar Wochen bekommen genau die nicht mehr wirklich viel von ihrem Idol geboten. Statt ihre Fans und Follower wie gewohnt mit zum Training zu nehmen und wertvolle Tipps zu geben, postet sie Throwback-Bilder oder perfekte Bilder aus Kooperationen. Nun meldete sich Sophia endlich selbst zu Wort – und erklärte, warum sie sich derzeit so rar macht.

Alles zu viel

In einem Video, in dem sie nur aus dem Off zu hören ist, erklärt Sophia ihren Fans: „Es kamen schon viele Artikel dazu online, verschiedene Theorien was denn los sei, wie es mir geht und in diesem Video hier möchte ich Klarheit schaffen, ich möchte mit euch teilen, was ich in Zukunft vorhabe und vor allem ehrlich mit euch sein.“ Ein Thema geht der hübschen Blondine dabei besonders nah: Essen. Denn zuletzt zeigte sich Sophia wieder mit deutlich mehr Kilos auf den Rippen. Der Grund: Sophia ist ein Stressesser! „Für mich bedeutet es Dinge wie Liebe, Zusammenhalt, Verbindung – und es war schon immer etwas, was in meiner Familie sehr zelebriert wurde. Wenn ich dann gestresst bin und das Gefühl habe, nicht mehr hinterher zu kommen, ist Essen in solchen Momenten ausgerechnet meine größte Schwäche.“

Traurige Schicksalsschläge

Dass Sophia das Thema Ernährung momentan nicht unter Kontrolle hat, liegt an verschiedenen Gründen: zu viel Stress, der Tod ihrer beiden Omas und dann auch noch die Trennung von ihrem Freund nach fünf Jahren Beziehung. „Ich wollte einfach nur noch funktionieren, wie eine Maschine.“ Die Konsequenz: Eine Auszeit. „Mir ist es in der letzten Zeit immer schwerer gefallen, die Sophia zu sein, welche ich eigentlich bin und genau dafür will ich mir in den nächsten Monaten einfach Zeit nehmen“, so die 24-jährige. „Ich brauche jetzt einfach Zeit, um zu mir zurück zu finden und ich freue mich auf alles, was dann im Anschluss kommen wird.“ Die womöglich einzig richtige Entscheidung in einer solchen Lebensphase…

© Cover Media

Weitere Artikel