Sophia Thiel: Bizarre Anfragen von Fans

DE Deutsche Promis - Ohne Fans sind Promis nichts wert — sie machen ihre Stars zu dem, was sie sind. Doch manchmal wandelt sich die Begeisterung auch in bizarre Obsession. Sophia Thiel (26) weiß ein Lied davon zu singen.

Fanartikel der etwas anderen Art

In dem Podcast 'Talk-O-Mat' auf YouTube verriet die Fitness-Influencerin im Gespräch mit TikTok-Star Tim Kampmann (20) von einer seltsamen Anfrage, die sie von einem Fan erhielt. Die beiden waren zum Thema 'Füße' ins Plaudern gekommen. "Manche hassen Füße, manche lieben Füße. Ich habe auch bessere und schlechtere Tage, was das angeht", erzählte Sophia, bevor sie ins Eingemachte ging: "An besseren Tagen bekommt man aber dann richtig strange Anfragen." Ein Fan wollte von ihr wissen: "Könnte ich gebrauchte Socken von dir kaufen?"

Sophia Thiel zieht Grenzen

Auch wenn Sophia einen guten Draht zu ihren Fans pflegt — allein auf Instagram folgen ihr deshalb auch 1,3 Millionen Follower, auf YouTube eine weitere Million — so hat auch sie ihre Grenzen. Diese werden durch derartige Anfangen eindeutig überschritten: "Da ekel ich mich mehr, als dass ich dieser Person einen Gefallen tun würde."

Ansonsten geht es der Fitness-Influencerin im Moment allerdings prima. Ihr Comeback nach zwei Jahren Auszeit war ein Erfolg. Gegenüber dem Magazin 'Erfolg' beschrieb sie das Gefühl: "Vom Zurückkommen her bin ich die 'alte neue' Sophia. Ich habe sozusagen die Unbeschwertheit von früher wieder zurückgewonnen." Die möge Sophia Thiel lange erhalten bleiben.

