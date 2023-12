Allgemein | STAR NEWS

„Sonst funktioniere ich nicht“: Dakota Johnson hat eine Lieblingsbeschäftigung — und die tut ihr gut

DE Showbiz - Meist reden nur diejenigen über Schlaf, bei denen er sich nicht so einfach von selbst einstellen will — ganz besonders ältere Leute. Nun ist Dakota Johnson zwar erst 34, aber sie hat bereits erkannt, wie wichtig es ist, das müde Haupt niederzubetten.

“Ich schlafe, so lange ich nur kann”

Nichts sei so entscheidend für ihre psychische Gesundheit wie ausreichende Nachtruhe, betonte die Schauspielerin ('Fifty Shades Of Grey') im Gespräch mit dem 'Wall Street Journal' im Rahmen von dessen Serie 'My Monday Mornings'. "Ich funktioniere sonst nicht, wenn ich weniger als 10 Stunden bekomme", erzählte sie und fuhr fort: "Ich kann ohne Probleme 14 Stunden schlafen." Und so ist Schlaf auch ihre Lieblingsbeschäftigung, wenn sie nicht vor der Kamera steht. "Ich schlafe, so lange ich nur kann. Schlaf ist meine Priorität Nr. 1." Auch sonst ist Entspannung wichtig für die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith.

In ihrer Badewanne ist Dakota Johnson zuhause

So meditiert Dakota Johnson viel und findet damit vermutlich auch die innere Ruhe, die ihr 14 Stunden ungestörten Schlafs schenkt: "Ich mache transzendentale Meditation. Ich stehe in letzter Zeit vor allem auf Atemtechniken, und das hat mir wirklich mit meinen Angststörungen geholfen." Auch ein ausgedehntes Bad ist Teil der Tiefenentspannung. "Ich steige zu jeder Tageszeit in die Wanne. Manchmal denke ich mitten am Tag 'Was ist bloß mit der Welt los?' und setzte mich dann in die Badewanne. Ich finde, dass das Wasser mich erdet."

Es ist wichtig, dass der Star auf seine psychische Gesundheit achtet, denn schon als Teenager hatte Dakota mit Depressionen zu kämpfen. "Ich habe aber gelernt, es schön zu finden, denn ich spüre die Welt. Ich denke, ich bin einfach sehr komplex, aber das dringt nicht nach draußen. Ich mache daraus keine Probleme für andere", erklärte Dakota Johnson.

Bild: Captive Camera/Cover Images