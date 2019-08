Allgemein | STAR NEWS

Dakota Johnson: Wo ist die Zahnlücke hin?

DE Showbiz - Eigentlich ist die Zahnlücke zwischen den beiden oberen Schneidezähnen das Markenzeichen von Dakota Johnson (29, 'Fifty Shades of Grey'). Bisher schien sie sich an dieser auch nicht zu stören und nahm den kleinen "Schönheitsfehler" sogar mit Humor, als sie sich in einem Video für 'Vanity Fair' im Jahr 2017 verschiedene Gegenstände in die Lücke steckte. Neben einem Zahnstocher, einer Kreditkarte und dem Stiel einer Kirsche fand sogar eine Büroklammer darin Platz.

Dakota Johnson ohne die berühmte Lücke

Als Dakota nun aber bei der Premiere von 'The Peanut Butter Falcon' am vergangenen Donnerstag [1. August] für die Kameras der Fotografen posierte, schien etwas anders als sonst. Und bei genauerem Hinsehen fiel auf: Dakotas berühmte Zahnlücke ist verschwunden. Zwar hat sich die Schauspielerin selbst noch nicht dazu geäußert, doch bei einer Nahaufnahme ihres Lächelns sieht man eindeutig, dass die beiden vorderen Schneidezähne nun direkt aneinandergrenzen, von der Lücke fehlt jede Spur.

Reaktionen der Fans

Ihre Fans scheinen Dakotas Besuch beim Zahnarzt zu bedauern. "Ich habe mich eingeloggt, um festzustellen, dass sich Dakota Johnson, die einzige Person, die eine Lücke in ihren Zähnen haben sollte, diese hat wegmachen lassen…", schrieb ein Twitter-User, während ein weiterer kommentierte: "Ist die Trauer um Dakota Johnson Verlust der Zahnlücke ein guter Grund, nicht zu arbeiten?"

Es gab aber auch Anhänger der Schauspielerin, die diese in ihrer Entscheidung - Schluss mit der Zahnlücke zu machen - unterstützten: "Ich habe gerade herausgefunden, dass Dakota Johnson ihre Zahnlücke hat richten lassen. Eigentlich bin ich darüber traurig, weil das irgendwie ihr Markenzeichen war, aber wenn sie sich dadurch besser fühlt, dann bin ich auch dafür."

Dakota Johnson ist bzw. war nicht die einzige prominente Dame, die für ihre Zahnlücke bekannt ist: Auch Vanessa Paradis, Anna Paquin, Lara Stone und Madonna sind stolze Trägerinnen dieses "Schönheitsmakels".

© Cover Media