Dakota Johnson und Chris Martin: Was macht der Smaragd am Ringfinger?

DE Showbiz - Alle paar Wochen wieder: Dakota Johnson (31) hat ein neues Schmuckstück am Finger und die Fenster in der Gerüchteküche beschlagen in Windeseile. Hat sich die Schauspielerin ('Fifty Shades Of Grey') etwa mit ihrem Freund Chris Martin (43) verlobt?

Seit 20017 zusammen

Letzte Woche war Dakota shoppen in West Hollywood und wurde von Paparazzi dabei beobachtet, wie sie ein Telefongespräch führte. Dabei fiel den Fotografen natürlich sofort ein dicker Klunker an ihrem Finger auf. Jegliche Hinweise darauf, ob sich Dakota und der Coldplay-Sänger Chris verlobt haben, werden von der Klatschpresse aufgegriffen, denn das Paar ist in der Regel sehr bemüht, sein Privatleben privat zu halten. Das klappt auch meistens ganz gut — beide sind bereits mit kurzen Unterbrechungen seit 2017 zusammen.

Kein Kommentar von Chris Martin und Dakota Johnson

Das Interesse an dem Paar ist allerdings größer denn je, nachdem Chris und Dakota gemeinsam den Lockdown ausgesessen haben. Ein riesiger Smaragdring am Finger der Schauspielerin kommt da gerade recht. Doch obwohl die Bilder bereits von der 'New York Post' veröffentlicht wurde, halten sich die Sprecher der beiden bislang bedeckt. Chris war von 2003 bis 2016 mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow (48) verheiratet gewesen. Das Paar hat zwei Kinder im Teenageralter und sorgte weltweit für Schlagzeilen, als es seine Trennung als "bewusstes Entpaaren" bezeichnete. Ob Chris Martin und Dakota Johnson wohl bald mit einer kreativen Umschreibung ihrer Verlobung überraschen?